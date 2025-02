Alcaldes de siete municipios firman un manifiesto para pedir la liberación del peaje de la AP-9 entre Santiago y Padrón

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de los ayuntamientos de Ames, Padrón, Dodro, Rianxo, Boiro, A Pobra y Ribeira han sellado un manifiesto para solicitar la constitución de una mesa de trabajo entre el Ministerio de Transporte y los ayuntamientos del área de la AP-9 en el área de Santiago hasta Padrón para lograr la gratuidad de la autopista.

Asimismo, solicitan al Gobierno que realice un estudio y determine un calendario para liberar por fases la AP-9 y que se analice la posibilidad de ampliar la zona libre de peajes de esta zona, facilitando el enlace gratuito de la AP-9 y la AG-11.

Los regidores de estas siete localidades, reunidos este martes en el Pazo da Peregrina, en Bertamiráns, han insistido en la importancia de abordar esta situación desde una perspectiva "municipalista, apartidista y realista", de tal forma que se articule un plan que tenga como objetivo final la gratuidad de la autopista del atlántico.

Así, el alcalde de Ames, Blas García, ha afirmado que esta iniciativa surge de una propuesta iniciada por el propio consistorio municipal y a la que se han unido las localidades de Padrón, Dodro y los ayuntamientos de O Barbanza.

"Lo que pedimos es fundamentalmente dos cosas: la primera, que se nos tenga en cuenta a los ayuntamientos a la hora de hablar de la liberalización o gratuidad de la AP-9; y, por otro lado, pedimos que esa liberalización se haga de una vez si es posible y, si no, que se comience por el tramo del peaje de Padrón", ha reivindicado.

Por parte de los ayuntamientos de O Barbanza, ha intervenido el regidor de Rianxo, Julián Bustelo, que ha subrayado que "a pesar de que la AP-9 no pase" por esta comarca, a los ciudadanos y empresas sí les causa "una serie de prejuicios" y ha sostenido que, en caso de que cambie la situación, "mejoraría mucho" su posición "estratégica" y la "competitividad" de las empresas.

Además, Blas García ha apuntado que el manifiesto es un documento "vivo y abierto, susceptible de cambios y que permite la adhesión de todos aquellos ayuntamientos" que compartan esta iniciativa.

ALCALDESA DE SANTIAGO

En esta reunión no ha participado la alcaldesa de la capital gallega, Goretti Sanmartín, quien, a preguntas de los medios este mismo martes, ha señalado que no han acudido porque no han sido invitados.

En todo caso, ha vuelto a reivindicar que la AP-9 esté "libre de peajes. Una lucha, ha dicho, con la que llevan años y que "incluso hay acuerdos en el Parlamento sobre eso".

"Lo entendemos y nos posicionamos a favor, pero dentro de una petición más global de la AP-9 libre de peajes y con disponibilidad de participar en los foros que se considere necesario", ha manifestado antes de insistir en que no cree que "nadie tenga dudas" sobre su posición al respecto.

"Estaremos en cualquier lugar donde sea posible y positivo que aportemos nuestro grano de arena para que la AP-9 sea libre de peajes", ha zanjado.