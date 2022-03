La alcaldesa de A Coruña confía en levantar pronto la emergencia sanitaria por el conflicto de la basura

A CORUÑA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se ha mostrado convencida de que no tardará "mucho" en levantarse la emergencia sanitaria decretada por el consistorio debido a la acumulación de basura en las calles por el conflicto con el servicio de recogida de la misma.

A preguntas de los periodistas, coincidiendo con una visita a las instalaciones de Cruz Roja, ha manifestado que la emergenia sanitaria se levantará "cuando los niveles estén en los números que tienen que estar", ha dicho en referencia a los residuos depositados.

Al hilo de ello, ha recalcado que están "a la espera de que los informes así lo determinen" para que la citada medida deje de estar en práctica. "No creo que tarde mucho, está prácticamente normalizado el servicio de recogida", ha recalcado. En este sentido, no ha descartado que pueda ser esta semana, pero ha reconocido que no puede dar en estos momentos "un día exacto".

En otro orden de cosas, el Ayuntamiento de A Coruña ha informado este lunes de la reapertura de la pasarela que conecta la avenida de A Pasaxe, a la altura del hospital materno infantil Teresa Herrera y también que han concluido los trabajos para dotar al polígono de Pocomaco de un acceso peatonal y ciclista desde O Birloque.