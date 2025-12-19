La alcaldesa de A Coruña no dimitirá tras las denuncias de acoso laboral: "Tengo la conciencia muy tranquila"

Archivo - La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, durante una entrevista a Europa Press. - M. Dylan - Europa Press - Archivo

A CORUÑA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha afirmado que son "absolutamente falsas" las denuncias por acoso laboral efectuadas contra ella, por el canal interno del PSOE, y contra el portavoz del gobierno local, José Manuel Lage Tuñas, y ha ratificado su intención de seguir al frente de la Alcaldía. "Tengo la conciencia muy tranquila", ha precisado ante los medios de comunicación.

Y es que en relación a estas denuncias de dos exconcejalas socialistas, la regidora ha insistido -- en línea con el comunicado emitido este jueves tras conocerse las mismas -- que, "no hay acoso laboral ni de ningún tipo frente a nadie". "El canal es de denuncias anónimas, pero estas no lo son", ha precisado.

"Una la presenta una compañera que fue concejala en mi gobierno y a la que aparté hace más de cinco años, retiré las competencias que en virtud de la ley le había delegado, y la otra es del primer gobierno y que no repitió en las listas electorales".

"Mientras desempeñaron sus funciones como concejalas no tuvieron nada que decir", ha apostillado para incidir en que "por desgracia, hay personas así en al ámbito público y privado, gente sin escrúpulos que lo único que buscan es su propio interés", ha expuesto.

AJUSTE DE CUENTAS

Además, ha trasladado su "absoluta repulsa al uso de un canal pensado para denunciar casos de acoso sexual para personas que no pueden defenderse y no para un ajuste de cuentas". "Que es lo que estamos viendo ahora", ha reiterado.

En este sentido, ha considerado que hay "un uso espúreo de un canal interno para que se canalicen los ajustes de cuentas, el resentimiento, la pelea orgánica". "Me da mucha vergüenza, lo lamento por la imagen que dan", ha añadido para insistir en que está "absolutamente tranquila".

También ha dicho que su compromiso con el socialismo y el femenismo es "inquebrantable". "Pueden hacer todas las maniobras que quieran, la mentira tiene las patas muy cortas y su recorrido es ninguno", ha dicho. "Voy a seguir defendiendo lo que creo, alzando la voz con responsabilidad", ha aseverado para asegurar que seguirá al frente del cargo y con la confianza de poder revalidarlo en 2027.

Asimismo, ha indicado que no va a dedicarle "ni medio minuto a esta gentuza". "Tengo la conciencia muy tranquila, no me voy a ir a ningún sitio, es todo una falsedad que no tiene ni pies ni cabeza", ha recalcado.

DENUNCIA

En concreto, dos exconcejalas del Ayuntamiento de A Coruña, Eva Martínez y Esther Fontán, han denunciado por supuesto acoso laboral a la alcaldesa y a su número dos en el Consistorio herculino, el responsable de Hacienda, José Manuel Lage, mediante el canal interno del PSOE.

Unas denuncias a las que ha respondido a través de un comunicado remitido a los medios la propia regidora, que ha asegurado que se trata de un "ajuste de cuentas" de las exedilas por no haber repetido en las listas.

Consultada por Europa Press, una de las denunciantes, la que fue también secretaria local del PSOE coruñés, Eva Martínez, ha confirmado la acusación, presentada a través del canal interno antiacoso del PSOE sobre unos hechos que relata que ocurrieron en el año 2020.