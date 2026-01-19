La alcaldesa de Santiago, pendiente del accidente ferroviario, traslada "toda la solidaridad" a Córdoba

Archivo - La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha trasladado "toda la solidaridad" a Córdoba, tras el grave accidente ferroviario registrado en Adamuz.

"Desde Santiago, donde infelizmente sabemos lo que significa un grave accidente ferroviario, toda la solidaridad con Córdoba, familiares de las víctimas y personas afectadas por el accidente de Adamuz", ha trasladado.

Fuentes del gobierno local han trasladado a Europa Press que la alcaldesa está pendiente del siniestro y hablando con los regidores a través de la red de Ciudades Patrimonio.