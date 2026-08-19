La alcaldesa de Santiago ve "absurda" la polémica sobre el Quiroga Palacios: "No entendemos qué espera la Consellería"

Archivo - La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, en rueda de prensa, a 5 de junio de 2026. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha insistido en que su gobierno ha actuado con "celeridad" y "disposición" ante las peticiones de la Xunta para la ampliación del CEIP Quiroga Palacios, donde el Gobierno gallego pretende instalar un nuevo aulario de Infantil, y ha tachado de "absurda" la polémica generada en torno a este asunto.

"Lo único que dijimos es que, como va a haber un nuevo acceso a ese aulario, es normal que esa parte quede acondicionada porque el resto ya está urbanizado", ha expuesto este miércoles consultada los medios. "O bien hay un malentendido, o hay quien no quiere escuchar, o hay quien quiere utilizar esto de una manera interesada. La verdad es que no entendemos qué es lo que espera la Consellería", ha expresado.

Estas declaraciones se han producido después de que, en una rueda de prensa de presentación sobre el proyecto, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, reclamase al ente local que "elimine las trabas vinculadas a la puesta a disposición de la parcela" solicitada. De esta forma, anticipó que su previsión es licitar la ampliación este año si se retiran esas condiciones, que considera un "chantaje".

Un día después, Sanmartín ha reiterado lo que ya explicó la responsable de Educación, Míriam Louzao, a principios de agosto. Según el relato municipal, el Ayuntamiento inicialmente puso a disposición de la Xunta el total de la parcela (10.083 metros cuadrados) porque, "en sintonía con la comunidad educativa", lo veía "más lógico" de cara a realizar un proyecto "más ambicioso".

Sin embargo, una vez que la Consellería pidió que se segregase la parte que quería (de unos 1.600 m2), eso es lo que hizo el consistorio local, según Samartín: "Lo que finalmente aprobamos fue el resultado de esas conversaciones. Así que por nuestra parte hubo celeridad y pusimos a disposición esa parcela sin cargas ni gravámenes, tal como es lógico, preceptivo y legal".

A continuación, ha remarcado que "lo único" que pide su gobierno es que, "como va a haber un nuevo acceso", la Consellería "acondicione" esa parte "porque el resto ya está urbanizado", ha insistido. Este es el principal punto de conflicto, ya que el conselleiro acusa al ente local de "condicionar" la cesión a "urbanizar un terreno de 14.000 m2".

COMUNICACIÓN POR ESCRITO

Sanmartín ha desmentido que eso sea así y ha asegurado que ya se ha explicado por escrito la "interpretación" del Ayuntamiento a los técnicos autonómicos: "Nosotros entendíamos que la parte donde había que hacer una intervención era una donde se sitúa un aparcamiento provisional para que, desde ahí, haya un nuevo acceso a este nuevo aulario. No una intervención en el conjunto de la parcela".

También se ha comunicado por esta vía la disposición del personal municipal "para cualquier aclaración sobre este tema". "Estamos a la espera de que, en el momento en el que quieran, que levanten un teléfono y nos digan que hablemos, con absolutamente toda la propuesta de colaboración", ha zanjado.