La alcaldesa de Santiago ve necesario que, como "mínimo", la Xunta "duplique" la cantidad por la capitalidad

Archivo - La alcaldesa, Goretti Sanmartín, en rueda de prensa, a 25 de agosto de 2025. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha considerado necesario que la Xunta, como "mínimo", duplique los 2,6 millones que destina al Estatuto de la Capitalidad en los presupuestos autonómicos para el próximo año para poner fin a lo que ha calificado de "una discriminación histórica".

Así lo ha trasladado este jueves al ser preguntada por las declaraciones en las que el portavoz del PP local, Borja Verea, aseguró que estar "convencido de que, en los presupuestos para 2026, el Gobierno gallego tendrá una especial sensibilidad en el incremento del Estatuto de Capitalidad".

Interpelada al respecto en una rueda de prensa ofrecida en el Pazo de Raxoi, la regidora ha asegurado que "siempre le va a parecer bien" que se pida que "haya más dinero" para la ciudad y ha emplazado a Verea a "utilizar todas sus posibilidades de presión o comunicación" con la Xunta para que esta "cumpla" lo que "no cumplió en años pasados".

Pero ha incidido en la necesidad de que esta "sensibilidad" sea proporcional y no "un porcentaje tan pequeño como los 200.000 euros" en los que se incrementó en el último presupuesto.

La regidora ha recordado que su gobierno lleva tiempo diciendo que la cantidad que recibe la capital gallega "es menos de la mitad" de lo que se cifraba en un informe de "hace años" y que un nuevo documento fija en 8 millones.

Dicho esto, Goretti Sanmartín ha asegurado entender "no se puede pasar de 2,6 millones a 8 millones de repente" y que "pueda haber una negociación para decidir en qué momento". "El presidente --Alfonso Rueda-- se comprometió a que hubiese una reunión del consejo de la capitalidad, que es perceptivo antes de presentar los presupuestos, y que no se reúne año tras año sistemáticamente", ha afirmado.

Por todo ello, ha incidido en que "la Xunta hasta ahora no cumplió" y que "ahora si está en condiciones y el portavoz del PP puede hacer algo par que cumpla, me gustaría que se cuantificase cuál es la cantidad para cumplir".

"Porque nosotros tenemos unos informes que marcan una cantidades determinadas, que entandemos que no puedan ser todas de golpe pero, como mínimo, podríamos solicitar que se duplique la cantidad que se viene dando por este concepto", ha apuntado.