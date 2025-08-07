La alerta naranja por calor se mantiene, junto a la suspensión de actividad deportiva, en 74 municipios gallegos

Decenas de bañistas en la playa, a 5 de agosto de 2025, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

El Miño de Ourense y Valdeorras se sitúan además en el nivel naranja del aviso meteorológico, con temperaturas por encima de los 39ºC

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Xunta, en base a su plan de actuaciones frente a los efectos sobre la salud de las altas temperaturas, ha situado este jueves en nivel naranja a un total de 74 municipios gallegos, correspondientes a zonas isoclimáticas de Ourense (Miño, montaña, noroeste y Valdeorras) y Pontevedra (interior). Estas localidades son las mismas que se encontraban en esta situación en la jornada del miércoles.

En consecuencia, en ellos permanece suspendida de nuevo la actividad deportiva federada hasta las 21.00 horas. Se trata de 16 municipios menos que en la jornada del martes, donde esta norma se aplicó sobre un total de 90.

Quedan exentas de esta prohibición las actividades acuáticas, que no obstante se recomienda no realizar en las horas centrales del día, es decir, entre las 12.00 y 17.00 horas.

ZONAS AFECTADAS

En el noroeste de Ourense, esta medida afecta a Amoeiro, Avión, Beariz, Boborás, O Carballiño, Coles, O Irixo, Maside, A Peroxa, Piñor y San Cristovo de Cea Vilamarín.

En el Miño de Ourense, los municipios afectados son A Arnoia, Barbadás, Beade, Carballeda de Avia, Cartelle, Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, Melón, Nogueira de Ramuín, Ourense, Padrenda, O Pereiro de Aguiar, Pontedeva, Punxín, Ribadavia, San Amaro, San Cibrao das Viñas, Taboadela y Toén.

A la zona de la montaña de Ourense pertenecen los ayuntamientos de O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, Riós, San Xoán de Río, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso y Xunqueira de Espadanedo.

En Valdeorras, el riesgo afecta a O Barco de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá y Vilamartín de Valdeorras.

El interior de Pontevedra comprende los municipios de Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

ALERTAS METEREOLÓGICAS

Por otro lado, en cuanto a las alertas metereológicas --diferenciadas del plan de efectos sobre la salud--, las zonas del Miño de Ourense y Valdeorras permanecerán en aviso naranja por altas temperaturas durante la tarde de este jueves y hasta el atardecer. Allí, existe un riesgo importante por temperaturas por encima de 39ºC entre las 15.00 horas y 21.00 horas, según informa Meteogalicia.

Por otra parte, un total de ocho zonas en Galicia, se situarán en alerta amarilla durante este tiempo. En cinco de ellas (interior de Pontevedra, centro y sur de Lugo y sur y noroeste de Ourense), se esperan máximas por encima de los 36ºC.

Asimismo, el interior de A Coruña, el miño de Pontevedra y la montaña de Lugo estarán en riesgo amarillo por temperaturas superiores a los 34ºC.