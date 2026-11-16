Alerta naranja en el litoral de A Coruña, Pontevedra y Lugo desde la madrugada del miércoles

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado de un fenómeno meteorológico adverso que pondrá en nivel naranja al litoral gallego en la madrugada del miércoles, 18 de noviembre.

Según ha trasladado el 112 Galicia, la alerta afectará a partir de las primeras horas de la madrugada a los litorales de A Coruña, Pontevedra y Lugo.

En el noroeste y oeste de A Coruña, el aviso estará vigente durante toda la jornada, desde las 00.00 hasta las 23.59 horas, por viento del oeste o suroeste de entre 50 y 61 km/h (fuerza siete) y mar combinada del noroeste con olas de entre cinco y seis metros.

En A Mariña lucense, el aviso comenzará a las 06.00 horas y se prolongará hasta las 23.59 horas, con las mismas condiciones meteorológicas.

Por su parte, en el suroeste de A Coruña, las Rías Baixas y el Miño de Pontevedra, el aviso estará activo desde las 9.00 hasta las 23.59 horas por mar combinada del noroeste con olas de entre cinco y seis metros.

Igualmente, el nivel amarillo por precipitaciones continuará afectando a toda la provincia de Pontevedra, así como al Oeste, Suroeste e Interior de A Coruña. Concretamente, en el interior de Pontevedra estará vigente un aviso por precipitaciones acumuladas de hasta 40 milímetros en 12 horas, desde las 00.00 hasta las 5.59 horas, con una probabilidad de entre el 10% y el 40%.

Por este motivo, el 112 ha recordado que es necesario seguir las recomendaciones necesarias para evitar complicaciones relacionadas con la meteorología adversa, especialmente en las zonas costeras y en las áreas afectadas por el viento.