La alerta roja se desactiva en A Coruña y queda aviso naranja en el litoral gallego a la espera de 'Ingrid'

Archivo - Varias personas observan el oleaje en los alrededores de la Torre de Hércules. - M. Dylan - Europa Press - Archivo

A CORUÑA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 112 Galicia ha informado de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) da por finalizada la alerta roja por temporal en el mar en la costa de A Coruña, que pasa a nivel naranja.

El litoral de Lugo y Pontevedra sigue con un nivel de alerta naranja, por lo que el estado del mar continúa siendo peligroso en todo el litoral gallego.

Por ello, los servicios de emergencias recomiendan mantener la máxima precaución, evitar acercarse al mar y seguir las indicaciones de las autoridades mientras continúe el episodio adverso.

Además, el 'Plan especial ante el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal) continúa activo en fase de preemergencia.

En concreto, se encuentra en seguimiento por subida de los caudales los siguientes ríos: Cambeda (Vimianzo), Lérez (Pontevedra) y Oitavén (Soutomaior).

TREGUA ANTES DE LOS EFECTOS DE INGRID

El boletín de avisos de MeteoGalicia ratifica una tregua antes de que a partir del mediodía se registre un nuevo incremento de los vientos, las lluvias y el oleaje en la comunidad.

También refleja que se espera que el temporal recrudezca este viernes debido a la borrasca 'Ingrid', con avisos naranja por acumulaciones de nieve de más de 20 centímetros a lo largo del día en varias zonas de la Montaña de Lugo y Ourense, y de más de 2 centímetros por encima de los 600 metros en otros puntos de Lugo, Ourense y del interior de A Coruña y Pontevedra.

También habrá avisos por oleaje en el litoral este viernes, que alcanzarán el nivel rojo en Costa da Morte y otros puntos del litoral coruñés, en las Rías Baixas y en A Mariña de Lugo.