Alfonso Basterra solicita un segundo permiso penal para saír da prisión de Topas

Archivo - Alfonso Basterra, pai de Asunta Basterra. - EUROPA PRESS - Archivo
SALAMANCA / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
Alfonso Basterra, condenado a 18 anos de prisión polo asasinato da súa filla Asunta, de 12 anos, e que cumpre condena na prisión salmantina de Topas, solicitou un novo permiso que deberá aprobar ou denegar o xuíz de vixilancia penal.
Segundo confirmaron a Europa Press fontes do sindicato Acaip-UGT, Basterra solicitou un novo permiso, o segundo, despois de que en marzo solicitase un permiso ordinario de catro días, que lle concedeu o xuíz de vixilancia penal, pero a Fiscalía recorreu esta decisión e a Audiencia Provincial de Salamanca deixou se efecto devandito permiso.
Esta negativa xudicial data de maio, e entre outras cuestións, asentábase en argumentos como "a extrema gravidade" do delito cometido (o asasinato da súa filla menor), a distancia no cumprimento da condena e a falta absoluta de asunción de responsabilidade derivada da negación persistente dos feitos.
As mesmas fontes consultadas estiman que o novo proceso pódese dilatar até finais de mes.