Alfonso Rueda critica que el Gobierno solo culpe a la ultraderecha de la huelga de transportes y no aporte soluciones

La Xunta en reclamar al Ejecutivo Central "corredores seguros" y un plan de contingencia para garantizar el suministro

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha criticado que el Gobierno solo culpe a la ultraderecha de la huelga de transportes, mientras no aporta soluciones. En este sentido, ha afirmado que "los propios transportistas están contestando a esas acusaciones".

En esa misma línea, Alfonso Rueda ha criticado que esas afirmaciones son lo "único" que tiene el Gobierno encima de la mesa, mientras "el transporte sigue en huelga y los suministros esenciales no llegan".

Rueda ha asegurado que no cree que esa sea una manera de solucionar el problema y considera que el Gobierno no aporta soluciones, más allá de "hacer acusaciones" señalando a "quién está o quién no está" detrás de la huelga.

Asimismo, el vicepresidente primero ha vuelto a reclamar al Gobierno Central "corredores seguros" y un plan de contingencia, además de insistir en que hay medios a disposición, "no solo las fuerzas de seguridad del Estado" también ha vuelto a solicitar la intervención del ejército para un "caso crítico" con servicios de desabastecimiento de servicios esenciales a los que la falta de suministros "pueden comprometerlos".

"Mucha gente entendería que frente al peligro de que servicios sociales no se puedan prestar sería muy lógico que también interviniera el ejército", ha señalado.

Al mismo tiempo, Alfonso Rueda ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a negociar con los transportistas en huelga y ha criticado que hasta el 29 de marzo "no piense hacer nada". El representante autonómico ha considerado que un gobierno responsable tiene que "sentarse a negociar" y "garantizar los suministros".

Además, ha criticado que el Gobierno asegure que se están garantizando los transportes esenciales cuando "no es así". El vicepresidente primero ha pedido que se escuche a fábricas, ganaderos o sector pesquero que advierten de que pierden producción y ha lamentado que "no merecen perder perder su trabajo".

Asimismo, ha cualificado la situación de "complicadísima" y ha remarcado que no puede seguir así "una semana más".