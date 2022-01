Alfonso Rueda espera que el 2022 sea el año de la recuperación económica y social, liderada por el Xacobeo

El vicepresidente no cierra la puerta a más ayudas para la hostelería, pero indica que "hay que esperar a ver las consecuencias de Ómicron"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Xunta de Galicia y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo, Alfonso Rueda, ha expresado su "esperanza" de que el 2022 sea el año de la recuperación económica y social tras los dos años de pandemia; una recuperación liderada por el Xacobeo.

"Estamos viendo que la pandemia condiciona planes, pero los expertos indican que este puede ser el final. Esperemos que sea así y que todo lo que llevamos dos años aplazando, se haga este 2022", ha señalado Rueda en una entrevista concedida este domingo a Cadena Ser Galicia y recogida por Europa Press.

Respecto a la pandemia de covid-19, el vicepresidente, aislado por positivo en coronavirus, ha pedido al Estado que "se siga destinando dinero para hacer frente a los gastos extraordinarios, además del que ya se destina en los presupuestos autonómicos".

En esta línea, Rueda ha negado las acusaciones por parte de la oposición, el Ayuntamiento de Vigo y la Delegación del Gobierno respecto de la no utilización de los fondos covid para reforzar la sanidad, ejemplificando los problemas en los 14 centros de Vigo en los que se han cancelado consultas temporalmente.

"A estas alturas a todo el mundo le quedó claro que no escatimamos esfuerzos para reforzar la sanidad, intentando arbitrar sistemas para que la atención primaria sufra lo menos posible. Cuando no se tienen más argumentos se utiliza esto para desgastar políticamente", ha asegurado Rueda.

"Todo el mundo entiende --ha insistido Rueda-- que en esta sexta ola coincidió un número muy elevado de contagios con fechas especiales pero, en general, dada la tensión y extensa red de centros, creo que se solventó con alto grado de eficiencia, salgo casos puntuales como los 14 centros de Vigo, que forman parte de una red más amplia, y que seguro que a lo largo de enero se irán solventando".

El vicepresidente ha negado además que haya existido "improvisación" en la gestión de la crisis sanitaria. "Lo que hubo fue hacer frente a un escenario desconocido para todos, en el que se arbitraron mecanismos con el autocovid o los convenios con las farmacias. En una situación muy complicada, creo que la sanidad pública gallega ha respondido adecuadamente", ha indicado.

También en relación a la pandemia, Alfonso Rueda ha valorado la vuelta a las clases, sobre la que ha defendido su presencialidad. "Todas las administraciones están de acuerdo con que las clases sean presenciales, algo fundamental para la conciliación y el propio alumnado. Además, casi el 90% de los que se incorporan a las aulas van a tener ya pauta de vacunación", ha recordado.

HOSTELERÍA, TURISMO Y FONDOS UE

Por otro lado, y en cuanto a la situación a la que se enfrentan hostelería y turismo, el responsable autonómico ha reconocido que estos han sido de los sectores más "resentidos", pero ha destacado que durante el segundo semestre del 2021 Galicia tuvo unas cifras excepcionales, "mejores incluso que la media nacional, lo que sirvió para que muchos que lo habían pasado mal durante la primera fase de la pandemia, se recuperaran".

"Y a eso hay que añadir las ayudas estatales y autonómicas", ha puntualizado Rueda, que ha asegurado que, en caso de ser necesarias, la Xunta volvería a convocar nuevas líneas de apoyo. Con todo, ha incidido en que habrá que esperar a ver cómo arranca enero y qué consecuencias deja Ómicron.

"Quiero pensar que después de estos seis meses la situación tiene poco que ver con la que había antes de mayo. Esperemos que todo se vaya normalizando. Tengo muchas esperanzas de que 2022 sea un año de fortísima recuperación y rebote en el sector turístico", ha comentado.

Uno de los puntales del turismo en Galicia este 2022 desea que sea el Xacobeo; una oportunidad que no se puede "desperdiciar", como tampoco una posible visita del Papa. "Ojalá venga el Papa, estaremos preparados. A poco que nos lo permita la covid, este año va a ser excepcional", ha aseverado.

Volviendo a la recuperación económica, Rueda se ha referido a los fondos europeos como una "oportunidad histórica que no se va a volver a repetir". Sobre estas dotaciones, ha pedido "inteligencia" para darse cuenta de que los fondos "tienen que servir para proyectos estructurales y no para solucionar problemas coyunturales; para algo más que para tapar parches". "Pedimos agilidad y comunicación; ideas y proyectos hay, ahora toca llevarlos a cabo", ha afirmado.

POLÍTICA INTERNA

Ya en clave interna, Rueda ha desechado la posibilidad de fracturas entre las agrupaciones provinciales del partido y ha destacado que "desunidos" no se avanza. Concentrándose en Vigo, Rueda ha comentado que "cuando hay dos candidaturas, siempre hay diferentes apoyos, pero los congresos se celebran con normalidad".

"División sería si la candidatura perdedora no se diese cuenta de que todos tienen que remar en la misma dirección, pero eso no creo que vaya a pasar en ningún sitio. Por lo menos respecto al PP, espero que no sigamos la senda del PSdeG, donde también había dos listas y la perdedora no acaba de entender que le corresponde a la ganadora tomar decisiones", ha señalado Rueda.

Por último, reconoce que la misión de Fernández-Tapias en Vigo es "ambiciosa", pero "no imposible". "Hay mucho trabajo por hacer, mucho terreno por recuperar, pero tenemos muchas esperanzas", ha asegurado Alfonso Rueda.