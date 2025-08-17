Alfonso Rueda pide a Sánchez que movilice "cuanto antes" a las Fuerzas Armadas: "Es una petición lógica"

1002345.1.260.149.20250817142413 El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda (c), interviene durante su visita al Centro de Coordinación Operativo contra incendios de Ourense, a 17 de agosto de 2025, en Ourense, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha señalado que este domingo será una jornada "complicada" en la extinción de incendios que asolan la provincia de Ourense, donde se mantiene la situación 2 y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que movilice "cuanto antes" a las Fuerzas Armadas.

Así lo ha hecho este domingo en una comparecencia en el Centro de Coordinación Operativo Contraincendios de Ourense, donde ha acompañado al presidente del Gobierno y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Asimismo, Rueda ha agradecido a Pedro Sánchez que viajase a la provincia de Ourense para conocer de primera mano lo que vive Galicia ante la oleada de incendios que desde hace más de una semana asolan la comunidad.

Rueda ha indicado que, actualmente hay 12 fuegos activos todos ellos en la provincia de Ourense donde se localizan "todos los fuegos de magnitud". "Sigue habiendo peligro para las viviendas y de ahí la necesidad de hacer confinamientos y evacuaciones de la población", ha detallado Rueda al tiempo que ha afirmado que la seguridad de las personas es "lo importante".

Asimismo, ha detallado, está cortado un carril de la A-52 en la zona de Verín y en este momento también se encuentra cancelada la circulación ferroviaria entre Galicia y la meseta.

"El criterio vuelve a ser la seguridad por encima de todo. Por lo tanto, que todo el mundo tenga el convencimiento de que cuando se decreta un corte, es por eso", ha remarcado Rueda.