Altri presenta alegaciones contra el archivo de su proyecto para Palas de Rei (Lugo)

Archivo - Proyecto 'Gama', que planea Altri para Palas de Rei (Lugo).
Archivo - Proyecto 'Gama', que planea Altri para Palas de Rei (Lugo). - GREENFIBER - Archivo
Europa Press Galicia
Publicado: martes, 19 mayo 2026 10:32
Seguir en

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

   Greenfiber, filial de Altri, ha presentado alegaciones ante la Consellería de Economía e Industria contra el archivo de la fábrica proyectada para el municipio lugués de Palas de Rei.

   De ello informa la propia compañía este martes a través de un comunicado de prensa, justo ante la finalización del plazo de tres meses que abrió la Xunta con el inicio del procedimiento de archivo.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado