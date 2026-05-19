Altri presenta alegaciones contra el archivo de su proyecto para Palas de Rei (Lugo)

Archivo - Proyecto 'Gama', que planea Altri para Palas de Rei (Lugo). - GREENFIBER - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Greenfiber, filial de Altri, ha presentado alegaciones ante la Consellería de Economía e Industria contra el archivo de la fábrica proyectada para el municipio lugués de Palas de Rei.

De ello informa la propia compañía este martes a través de un comunicado de prensa, justo ante la finalización del plazo de tres meses que abrió la Xunta con el inicio del procedimiento de archivo.