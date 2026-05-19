Archivo - Varias personas durante una nueva manifestación contra Altri, a 22 de marzo de 2025, en Pobra do Caramiñal, A Coruña, Galicia (España). La Plataforma Ulloa Viva, que encabeza la concentración junto a otras organizaciones vecinales y medioambient - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ulloa Viva afirma que Altri "miente" y pide a la Xunta que "proteja" a los vecinos, ante la presentación de alegaciones de la multinacional lusa contra el archivo del expediente relativo a la fábrica proyectada para Palas de Rei (Lugo).

En declaraciones a Europa Press, la portavoz de la plataforma, Marta Gontá, ha señalado que no ven "ninguna sorpresa" en el escrito que, según ha informado la propia Altri, presentó ante la Consellería de Economía e Industria.

"Altri es una empresa que miente, que va a hacer lo que haga falta para conseguir su firme objetivo, que no es otro que convertir los recursos de todos en dinero para ellos", ha censurado.

En este sentido, ha advertido de que a la compañía "le da igual acabar con el río Ulla, con la ría de Aorusa, con A Ulloa, enfermar a la población..." " Les da absolutamente igual porque vienen aquí a hacer dinero", ha apostillado.

Frente a esto ha situado a A Ulloa, y ha indicado que está "apoyada por toda Galicia" en la defensa "clara" de la "tierra, identidad, la salud y el futuro" de sus hijos, y ha proclamado que la plataforma seguirá "en esta lucha el tiempo que haga falta".

"VIVIR PEOR"

Respecto a Altri, reprueba que "de una manera totalmente descarada pide la colaboración y la lealtad de las administraciones públicas", frente a lo que ha confrontado a los vecinos: "Pedimos esa misma lealtad a los vecinos para que nos protejan, para que protejan un modelo de vida que da una calidad de vida alta y está demostrado que queeremos seguir con él", ha dicho.

"Que nos proteja de este modelo expoliador de recursos y que viene aquí a obligarnos a vivir peor. Pedimos a la administración pública que no se nos imponga por la fuerza una industria que rechazamos de todas las maneras posibles", ha remarcado.