Greenpeace ve "una broma de mal gusto" las alegaciones de Altri contra el archivo: "No tiene nada, salvo poca vergüenza"

Archivo - Una persona sostiene una pancarta en una concentración contra la multinacional Altri, convocada por la plataforma Ulloa Viva, Ecologistas en Acción y Greenpeace, frente al Congreso de los Diputados, a 8 de mayo de 2025, en Madrid (España). La co - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Greenpeace ve "una broma de mal gusto" las alegaciones de Altri contra el archivo del expediente relativo a la fábrica que proyectó para Palas de Rei (Lugo).

Al respecto, advierte de que la empresa "no tiene financiación pública, no tiene agua, no tiene electricidad, no tiene licencia social" y, en suma, "no tiene nada, salvo poca vergüenza".

"Es absolutamente indignante que la empresa insista en instalarse donde ni es necesaria ni es bienvenida, y que expedientes que ya tienen tres y cuatro años no se descarten de una vez", destaca.

Si un proyecto industrial estratégico de 2022 "no ha ido adelante" es "porque no tenía nada de estratégico para Galicia", asevera. "No se puede tener al pueblo gallego contra las cuerdas de esta manera hasta que la empresa tenga a bien abandonar. Simplemente hay que echarla", afirma el coordinador de Greenpeace en Galicia, Manoel Santos.

Así, ve "injustificable la insistencia de Altri en destruir el medio ambiente gallego e ir contra la voluntad popular", al presentar alegaciones la empresa.

El colectivo ecologista tilda de "destructivo" este proyecto "de macrocelulosa" en A Ulloa, muestra su "indignación" con la compañía y exige a la Xunta "que proceda a denegar, como paso previo a su archivo, las solicitudes de concesión de aguas y de autorización ambiental integrada relativas al proyecto, así como a revocar su declaración como proyecto industrial estratégico".

Considera que no se sostiene "bajo ningún punto de vista" que se insista en llevar adelante un proyecto cuya solicitud de concesión de captación de aguas data de 2023, cuya solicitud de autorización ambiental integrada tiene más de dos años y cuya declaración de impacto ambiental condicionada tiene más de un año.

"Pero que, sobre todo, es insostenible porque ha generado un conflicto social sin precedentes, con decenas de miles de personas clamando en Galicia 'Altri Non' y un gran consenso ecologista y académico en su contra", advierte.

En un comunicado de prensa, Greenpeace recuerda que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declaró nula, y por tanto ilegal, la desprotección ambiental por parte de la Xunta de Galicia de la zona "ambicionada" por Altri, lo que, a su juicio, debería invalidar la declaración de impacto ambiental emitida.

Además, la organización no ve "en absoluto creíble" que el proyecto pueda garantizar su funcionamiento con "autosuficiencia energética" por cogeneración, "por cuanto la propia documentación de la empresa afirma que la necesita porque 'debe considerarse que esta generación eléctrica es inestable, por la naturaleza del proceso productivo, produciéndose así en ocasiones consumos y vertidos a la red eléctrica".