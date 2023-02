Álvarez (PSdeG) advierte que la manifestación del domingo por la sanidad "es el 'Prestige' del señor Rueda"

Los socialistas rechazan las acusaciones de politización de la protesta y piden al PP que "deje de pensar en las municipales de mayo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSdeG en el Parlamento gallego, Luis Álvarez, ha advertido que la manifestación por la sanidad pública celebrada el domingo en Santiago "es el 'Prestige' del señor Rueda", con la "diferencia" es que en esta ocasión es "una catástrofe provocada por las políticas del Partido Popular".

La protesta del domingo, en la que el Partido Socialista se volcó con numerosos alcaldes y cargos orgánicos, consistió en "miles de personas" con un "clamor social resumido en lo que piensa el mundo sanitario y también la sociedad civil". "Ayer, la sociedad gallega explicó de otra manera la necesidad de cambiar esas políticas", ha advertido Álvarez.

El socialista, tal y como ha explicado en su rueda habitual de los lunes en el Parlamento, considera que los gallegos "dijeron 'basta' a que, mientras otras comunidades mejoran, Galicia empeora" en materia de sanidad.

En este contexto, ha mencionado las "listas de espera que nunca existieron" en Atención Primaria, el "colapso en Urgencias", las dimisiones de jefes de servicio y el hecho de que dejaron sin convocar "más de 180 plazas" en el primer nivel asistencial en los últimos años.

PSDEG: "NO FUE UNA MANIFESTACIÓN POLÍTICA"

Luis Álvarez ha insistido en que "no fue una manifestación política" y ha señalado que precisamente "uno de los mayores contribuyentes a que fuera un éxito" fue que en las últimas semanas los dirigentes de la Xunta tratasen de "descalificar a los convocantes".

Por ello, ha pedido a Rueda que "deje de pensar en las elecciones municipales de mayo" y "en el número de concejales" que va a conseguir el PP y empiece a pensar "en cómo va a atender a los gallegos en los meses de febrero, marzo, abril, mayo y por supuesto de junio en adelante".

Además, Álvarez ha justificado que en los últimos meses e incluso "años" el Grupo Socialista registró en el Parlamento diversas propuestas en materia sanitaria que contaron con "el voto en contra" de los populares, entre ellas iniciativas para garantizar por ley la atención en menos de 48 horas en Primaria, un plan de choque contra las listas de espera y convocar "todas las plazas" que hay vacantes.

"Le pregunto al señor Rueda, ¿qué es lo que no entendió, no oyó, no se enteró o no se quiere enterar de las propuestas que el PSdeG hizo a lo largo de los últimos meses y últimos años?", ha esgrimido.