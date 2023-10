Álvarez (PSdeG) enmarca la decisión de G.Caballero de retirarse de las primarias en la "libertad" de cualquier militante

El portavoz parlamentario del PPdeG asegura que a Caballero lo "retiraron" y que las primarias del PSdeG son "el guateque del dedazo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, ha asegurado respetar la decisión del que fuera secretario xeral de la formación y actual diputado autonómico, Gonzalo Caballero, de retirar su precandidatura de las primarias que el partido celebra para elegir a su aspirante a la Xunta.

"El proceso de primarias forma parte del ADN del Partido Socialista, no me oirán en ningún momento cuestionar la conveniencia de que Gonzalo Caballero o algún otro militante se presente y, como dije, valoramos igual el hecho de que se presente que el hecho de que se retire", ha sostenido para subrayar que "forma parte de la libertad individual de cada militante" con respecto a este proceso.

Preguntado al respecto en una rueda de prensa ofrecida este lunes en la Cámara gallega, Luis Álvarez se ha remitido a las palabras que él mismo pronunció hace una semana al asegurar que el PSdeG tendría "una candidata o candidato excelente" y que sería la persona que acabaría con el ciclo político del PP en Galicia. "Y este anuncio sigue vigente después de las últimas novedades que se han producido en el proceso", ha indicado.

Sobre si la retirada de la candidatura por parte de Gonzalo Caballero afectará al grupo parlamentario en un contexto en el que hay parte de diputados afines al exsecretario general, el dirigente socialista ha afirmado que el funcionamiento es "absolutamente normal" como se evidencia en las "iniciativas que se siguen presentando todas las semanas por parte de todos los diputados", "más allá de que cada quien pueda tener sus preferencias o sus simpatías".

Además, ha señalado que garantizar este "funcionamiento normal" fue su "empeño" desde su nombramiento como portavoz parlamentario del Partido Socialista en la Cámara gallega. "Lo hacemos todas las semanas presentando decenas y decenas de iniciativas", ha incidido.

"GUATEQUE DEL DEDAZO"

Mientras que el viceportavoz parlamentario del BNG, Luis Bará, se ha limitado a asegurar que su formación está "absolutamente centrada" en su trabajo político y que "respeta" las decisiones que tomen otras organizaciones para elegir a sus candidatos, el portavoz del PPdeG, Alberto Pazos se ha referido a las primarias de los socialistas gallegos como el "guateque del dedazo".

También preguntado sobre este asunto en una rueda de prensa ofrecida este lunes en el Pazo do Hórreo, Pazos ha considerado que Gonzalo Caballero "más que renunciar, lo renunciaron" y ha dicho que "parece" que se constata lo que el PP evidenciaba. "El que quería ser candidato no va a poder ser y el que va a ser es el que no quería", ha apuntado.

En este contexto, ha sostenido que a los populares les gustaría que "fuese alguien" que no llegase "arrastrando los pies" y que "mostrase cierto compromiso" con la comunidad gallega y su futuro.

"Algunas oportunidades de manifestar su compromiso ya tuvieron, como en relación al recurso del Gobierno contra la ley gallega del litoral", ha afirmado Pazos, que ha dicho que las primarias socialistas parecían que iban a ser "la fiesta de la democracia" pero se van a convertir" en el "guateque del dedazo".