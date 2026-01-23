AM.- Aprobada por unanimidad de la Cámara la candidatura de Fernández Galiño para continuar como Valedora do Pobo

La valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, en la Comisión de Peticións del Parlamento de Galicia - PARLAMENTO DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la Cámara gallega han alcanzado este viernes la unanimidad sobre la candidatura de María Dolores Fernández Galiño para continuar como Valedora do Pobo.

La candidatura ha sido aprobada en la Comisión de Peticións del Parlamento por PP, BNG y PSdeG este viernes, tras lo que se someterá al pleno de la Cámara para su elección.

En su intervención, Fernández Galiño ha asegurado presentarse con los mismos ideales que a su llegada al cargo 2019 y con el compromiso de continuar trabajando para profundizar en el fortalecimiento de los derechos de la ciudadanía gallega.

Asimismo, ha destacado que a lo largo de su trayectoria profesional tuvo garantizara por ley su independencia y ha reiterado el decálogo de compromisos que asumió a su llegada al cargo.

En este sentido, ha citado la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, la lucha contra la violencia de género, la prevención y la erradicación de la violencia y el acoso, la lucha contra la trata y otras formas de explotación humanas, el reconocimiento y la promoción de los derechos de las personas con diversidad funcional, la erradicación de cualquier forma de discriminación, así como el apoyo a las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad. Además, ha citado la defensa y la promoción de los derechos digitales, el derecho a las instituciones sólidas y, por último, la protección del medioambiente.

"En todos años, como valedora do Pobo, apliqué estos principios en un contexto algunas veces muy difícil y extremo", ha dicho para citar la pandemia, la invasión de Ucrania o la guerra de Gaza.

Además, ha puesto en valor el incremento de la actividad en la institución en el último año 2025, con 5.441 asuntos iniciados, un 31% más que en el año 2024. Además, las resoluciones fueron un 22% más, hasta las 742.

APOYO DE TODOS LOS GRUPOS

En la Comisión de Peticións, todos los grupos han mostrado su respaldo a la candidatura de Fernández Galiño. Así, la diputada del Grupo Popular Paula Prado ha subrayado la "profesionalidad y buen hacer" de la candidata, que cuenta con "un magnífico currículo y una dilatada experiencia" como jueza magistrada.

"Podemos constatar su magnífico trabajo al frente de la defensoria, con profesionalidad, rigurosidad y, sobre todo y lo más importante, con independencia", ha señalado.

Por su parte, el parlamentario del BNG, Óscar Insua, ha indicado que Fernández Galiño cumple los requisitos exigidos para continuar en la institución y le ha pedido que tenga en cuenta las peticiones del BNG en asuntos como la sanidad, la educación, la dependencia. Y, entre otras cuestiones, ha citado el rechazo de la Xunta a hacer público el memorando firmado por la Sociedad Impulsa con Altri.

Además, en la sesión, la socialista Paloma Castro ha trasladado también el apoyo del PSdeG al nombramiento al asegurar que Galiño desempeñó su tarea "con independencia y total autonomía" y "respetando siempre el principio de legalidad".

Sin embargo, ha reprochado al Grupo Parlamentario Popular que no se hubiese puesto en contacto con ellos para trasmitir la propuesta de continuidad de la valedora. "Denota poca voluntad del PP para llevar a consensos porque esta, sin duda, era una ocasión para tenerlo", ha dicho.

A esta acusación ha replicado la popular Paula Prado, que ha asegurado que el asunto fue puesto en conocimiento de una de las viceportavoces del PSdeG. "Lamento que haya un problema de comunicación interna en su grupo", le ha respondido.