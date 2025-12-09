Atropellada una menor en la calle del Hórreo en Santiago de Compostela

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una menor ha resultado herida en la mañana de este martes al ser atropellada en la calle del Hórreo de Santiago de Compostela, frente a la estación de tren.

Según ha informado a Europa Press el CIAE 112 Galicia, el suceso tuvo lugar sobre las 8,29 horas y al lugar se desplazaron los servicios de Urxencias Sanitarias 061, que prestaron asistencia a la menor.

Además, fueron movilizados los agentes de la Policía Local, los Bomberos de Santiago y efectivos de Protección Civil.

Por su parte, fuentes conocedoras del suceso han confirmado que la menor resultó herida.