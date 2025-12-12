AM.- Besteiro conoció "por una tercera persona" en octubre un caso de acoso contra Tomé y "animó a denunciar"

BESTEIRO CASO ACOSO TOME El secretario general del PSdeG y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, ofrece una rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional Gallega, a 12 de diciembre de 202 - Álvaro Ballesteros / Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado este viernes que conoció "por una tercera persona" en octubre un supuesto caso de acoso contra el que era presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, pero ha dicho desconocer si se trata del mismo que figura en la denuncia recibida en el canal interno antiacoso habilitado por el PSOE.

"Cuando no había denuncia, hace unas semanas, en octubre, una persona nos pidió ser escuchada. Yo mismo quise atenderla personalmente. No hablaba en su nombre, sino que relataba presuntas conductas machistas que afectaban a una tercera persona", ha narrado. Dicho esto, ha asegurado que su respuesta fue "atender a la persona y escucharla" y "que animase a la víctima a denunciar".

Besteiro ha trasladado que esta "tercera persona", de la que ha rechazado revelar su identidad, se reunió en una ocasión con la responsable de Organización del PSdeG, Lara Méndez, y en otros dos momentos con la secretaria de Organización del PSOE en la provincia, Pilar García Porto.

"Atendimos a esa persona cuatro veces en las últimas semanas", ha insistido para señalar que, cuando esta semana hubo constancia de la denuncia en el canal del partido, la dirección gallega "actuó inmediatamente y con absoluta contundencia". "No son palabras, son hechos. Y llegaremos hasta el final", ha afirmado en un comparecencia en la que ha sostenido que, una vez el partido tuvo constancia de la denuncia, actuó en coordinación con Ferraz.

Con todo, preguntado por los motivos por los que la dirección del partido no denunció los hechos ante la justicia, ha sostenido que "tiene que haber una declaración de voluntad de la propia víctima", por tratarse de "su derecho". "No podemos suplantar esa declaración de voluntad que tiene que tener la víctima, por mal que nos pese", ha manifestado.

Además, ha dejado claro que él "jamás estuvo con ninguna víctima" y que el partido "nunca miró para otro lado". "Este partido ha hecho lo que estaba en su mano, atender personalmente, prestar apoyo a quien nos quiso trasladar el problema de una tercera persona, escuchando y animando a denunciar", ha insistido.

CITA A NARBONA Y EL CÓDIGO PENAL

También ha citado a la presidenta del Partido Socialista, Cristina Narbona, para asegurar que "la víctima debe de estar de acuerdo para denunciar": "Es su derecho".

Asimismo, ha citado el artículo 191 del Código Penal al manifestar que para proceder por los delitos de agresiones sexuales y acoso sexual "será preciso la denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o la querella del ministerio fiscal" y sostener que "siempre debe respetarse la voluntad de la víctima".

DEFIENDE LA ACTUACIÓN DEL PARTIDO CON TOMÉ

En su intervención, además, ha puesto en valor los pasos dados para actuar con respecto al presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, a quien se le exigió "explicaciones" tan pronto como esta "tercera persona" informó del supuesto caso de acoso. La respuesta del monfortino, según Besteiro, fue "negar los hechos".

También ha subrayado que, una vez que trascendió la existencia de la denuncia, él mismo canceló su agenda pública para abordar el asunto y reunirse con Tomé. Un encuentro tras el que éste renunció a la Presidencia de la Diputación de Lugo y pidió la suspensión cautelar del partido, dejando la secretaría xeral del PSOE provincial.

Con todo, Tomé seguirá manteniendo su acta como diputado no adscrito y continuará en la Alcaldía de Monforte, donde cuenta con mayoría absoluta, también como no adscrito.

LUIS LAGO LAGE PRESIDIRÁ LA GESTORA

En este contexto, ha informado que el que fue su secretario de Organización en el pasado y actual adjunto a la Organización en Galicia, Luis Lago Lage, presidirá la gestora del partido en la provincia.

Además, completarán este órgano la diputada autonómica Patricia Otero; el alcalde de Ribeira de Piquín, Roberto Fernández; y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Lugo, Ana Abelleira; y otros cargos socialistas como Silvia Rodríguez Díaz, Roberto García Pernas, Miguel Ángel Crende, Marina Ramudo, Dario Antonio Piñeiro, Vicente Parras y Ana Ortas.

DIMISIÓN DE SILVIA FRAGA

Mientras tenía lugar la reunión de la ejecutiva del PSdeG trascendió que la persona que ostentaba la secretaría de Igualdade, Silvia Fraga, presentaba su renuncia al cargo, crítica con la gestión del caso.

Fuentes presenciales en la reunión han señalado que la dirigente socialista aseguró que abandonaba porque "le quedaron muchas cosas por pelear". Agradeció que se le invita a formar parte de los órganos de dirección y trasladó que "siempre trabajó con autonomía", un hecho que a veces le hizo sentirse aislada y fuera del núcleo duro.