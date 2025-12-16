(AM) Besteiro exige a Valcárcel que deje sus actas como alcalde de Barbadás y diputado tras la denuncia por acoso

1036729.1.260.149.20251216175333 El secretario general del PSdeG y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, hace declaraciones ante los medios, en el Parlamento de Galicia, a 16 de diciembre de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galici - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha exigido este martes a Xosé Valcárcel Doval que deje sus actas como alcalde de Barbadás y diputado provincial en la Diputación de Ourense. Además, el partido lo suspenderá de militancia.

Así lo ha trasladado este martes en rueda de prensa el jefe de filas del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien ha informado de que en la tarde del lunes el Partido Socialista recibió a través del canal interno habilitado para ello una denuncia por supuesto acoso laboral por parte del regidor de Barbadás, en represalia por haber denunciado una situación de acoso sexual por parte de un exedil de la localidad.

Besteiro ha explicado que, además, el PSdeG de la provincia de Ourense atendió a la persona denunciante, que confirmó también la denuncia a través de un documento. Tras ello, la formación activó "el protocolo socialista antiacoso".

Según ha dicho Besteiro, el PSOE provincial, como órgano inmediatamente superior al afectado, se reunirá este mismo martes para recabar el testimonio de las personas implicadas y depurar las responsabilidades "hasta llegar al final", como se "hizo en Lugo".

"Somos un partido donde el acoso tiene tolerancia cero y es el único que actúa con rapidez y contundencia", ha subrayado Besteiro, que ha incidido que el PSOE exige al denunciado que deje sus cargos tanto institucionales como orgánicos al igual que hizo tras conocerse la denuncia contra el que ahora presidente en funciones de la Diputación de Lugo, José Tomé, tras la denuncia conocida la pasada semana contra él.

Precisamente, sobre por la actuación de la dirección del PSdeG en el caso Tomé tras desvelar el programa de Cuatro 'Código 10' que fue la madre de la víctima quien se puso en contacto con Besteiro, el jefe de filas del PSdeG ha vuelto a señalar que él "nunca" habló "con ninguna víctima".

"Y saben que, conforme a la ley, es necesaria la denuncia por parte de la víctima para poder actuar", ha subrayado Besteiro, que ha hecho hincapié en que él insistió ante la persona interlocutora, cuya identidad ha rechazado desvelar para no contribuir a la identificación de la víctima, en la "importancia de denunciar" para poder actuar.

Besteiro ha dejado claro que nunca facilitará, "bajo ningún concepto", datos que "puedan llevar a identificar a una víctima". "La cuestión es desviar claramente el foco de atención de la víctima como el PSdeG reivindicó en otros casos", ha dicho.

DESCARTA DIMITIR: "DIMITIR TIENE QUE DIMITIR QUIEN ACOSA"

En la rueda de prensa, y preguntado sobre sí barajó dimitir en algún momento ante las críticas internas a su gestión del caso Tomé, ha dejado claro que "dimitir tiene que dimitir el que acosa" y ha subrayado la "rapidez" del partido en este asunto.

Así, ha recordado que el todavía alcalde de Monforte abandonó el partido en menos de 24 horas, que se siguieron los protocolos de forma "absolutamente escrupulosa" y que la dirección explicó con detalle el proceso, tanto a la militancia como a los órganos internos del partido.

Además, sobre el manifiesto que firman más de 500 personas y que crítica la gestión del caso Tomé por parte de la cúpula del PSdeG y respalda la dimisión de la secretaria de Igualdad, Silvia Fraga, Besteiro ha asegurado respetar la libertad de expresión y ha asegurado compartir muchas de las cuestiones que en él se recogen.

En este punto, ha insistido en que desde que el partido tuvo conocimiento de la denuncia canalizada contra Tomé, el PSdeG actuó "con prudencia, pero también con rapidez y contundencia", evitando en todo momento poner el foco sobre la víctima.