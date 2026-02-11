Herida leve una joven de 20 años al caer sobre su coche un árbol de unos 3.000 kilos en Caldas - EMERXENCIAS CUNTIS

PONTEVEDRA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 20 años de edad ha resultado herida de carácter leve en la tarde de este miércoles tras caer un árbol sobre su coche cuando circulaba por la carretera EP-8008, en Caldas de Reis (Pontevedra).

Según ha informado a Europa Press fuentes del operativo, el suceso tuvo lugar a las 15,05 horas en el lugar de Cesariños, en la parroquia de San Clemente de este municipio pontevedrés.

El árbol, de grandes dimensiones, cayó sobre el vehículo, que quedó totalmente destrozado, pero pese a lo aparatoso del accidente, la joven solo resultó herida leve y fue trasladada por los servicios de Urxencias Sanitarias al Hospital de Montecelo.

Al punto acudieron los bomberos del Salnés, así como Urxencias Sanitarias, Protección Civil de Caldas y de Cuntis, además de la Guardia Civil de Tráfico.

Tras el suceso, el Ayuntamiento de Cuntis publicó una imagen en su perfil de la red social 'Instagram' en el que informaba de la participación del servicio de emergencia local en el rescate de la joven y explicaba que el árbol pesaba unos 3.000 kilos.