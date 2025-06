La oposición ve como "un presidente indigno" a Rueda, que le afea el uso político de la denuncia a Villares

"Ábalos, Cerdanes....": el presidente recurre al ataque para defenderse de una oposición que le afea el respaldo al conselleiro dimitido

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, han reprochado al titular de la Xunta, Alfonso Rueda, su "silencio" tras tener conocimiento de la denuncia por agresión sexual contra el exconselleiro do Mar Alfonso Villares al asegurar que lo sitúa como "un presidente indigno"; unas palabras tras las que el máximo mandatario autonómico ha respondido acusando a la oposición de hacer una "utilización partidista descarada" del asunto.

La denuncia por agresión sexual contra el que fuera conselleiro do Mar y su posterior dimisión ha centrado este miércoles en el pleno del Parlamento de Galicia el primer 'cara a cara' del máximo mandatario autonómico con los líderes de la oposición desde que trascendió el caso la semana pasada. Todo ello en un debate en el que si bien inicialmente estaba previsto que BNG y PSdeG preguntasen por el gallego y la vivienda, respectivamente, Pontón y Besteiro han optado por centrar sus intervenciones en exigir explicaciones sobre la denuncia a Villares.

En primer lugar, el portavoz parlamentario del PSdeG ha acusado al máximo mandatario autonómico de "ser un problema" para Galicia. "Tiene la obligación de tomar decisiones sobre los problemas importantes, pero escoge el silencio. Cuando surgen cuestiones que sacuden la vida de los gallegos y de las gallegas, usted escoge el silencio", ha afirmado.

En este sentido, se ha referido a la denuncia por agresión sexual que afecta al exconselleiro para asegurar que Rueda "lleva días huyendo de las explicaciones" y reprocharle que, en lugar de aceptar una comparecencia en la Cámara gallega, "escogiese el silencio". "Su silencio duele, su silencio avergüenza", le ha reprochado.

Tras preguntarle los motivos por los que "ocultó" durante cuatro meses la denuncia y censurar la filtración del nombre de la víctima, ha criticado que promoviese un "homenaje institucional" a Alfonso Villares tras dimitir por "un caso tan grave". Además, Besteiro ha reprobado que Rueda "renuncia al aforamiento" cuando lo que había, según ha dicho, "era un intento de dilatar los tiempos".

"Con su actitud lo que están consiguiendo es revictimizar a quien denunció", ha advertido para asegurar que "no solo es una indignidad política, sino también una grave irresponsabilidad institucional".

RUEDA RECUERDA AL BESTEIRO "POLIIMPUTADO"

Enfrente, el presidente de la Xunta ha respondido a Besteiro apelando a la presunción de inocencia al recordarle sus periplo judicial de hace una década. "Escuchando lo que ha dicho ahora, le voy a recordar algo. Voy a recordar a una persona que se llamaba José Ramón Gómez Besteiro que en el año 2015 echó cinco meses imputado por cuatro o cinco delitos y siguió tranquilamente --en el cargo-- y después le cayeron seis o siete más", ha afirmado en referencia a las diez imputaciones que se le atribuyeron al líder socialista, todas ellas archivadas.

"Cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude en las administraciones públicas, fraude en las subvenciones, delito continuado de malversación de caudales públicos, delitos contra el territorio. Y si quiere, sigo, porque hay más", ha argumentado el titular de la Xunta, que le ha reprochado a Besteiro que "en aquel momento", como "poliimputado", apelase a la presunción de inocencia y dijese que incluso "podía seguir" como secretario xeral del PSdeG "al asegurar que no era un cargo público". "Mi pregunta es: ¿A qué Besteiro tenemos que creernos? ¿Al que apelaba a la presunción de inocencia y decía que no pasaba nada o al de ahora?", ha trasladado Rueda.

Al respecto, el jefe de filas del PSdeG ha precisado que fueron ocho los meses que se mantuvo al frente de la formación, un cargo que ha subrayado en que "no era público". Además, ha aprovechado para referirse a los anónimos que le llevaron a su imputación y que el PSdeG atribuye a la presidenta del PP de Lugo y vicepresidenta de la Cámara gallega, Elena Candia. "De anónimos saben mucho, si fuésemos capaces de hacer pruebas caligráficas, a lo mejor aparecerían con nombres bien cercanos aquí", ha dicho.

Tras ello, Rueda le ha preguntado si ser secretario xeral del PSdeG "no es un cargo público". "Ah, es ser presidente de un club pequeñito", ha bromeado.

"ENCUBRIR A UN PRESUNTO AGRESOR LO HACE INDIGNO DE SER PRESIDENTE"

En el 'cara a cara', la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, le ha recriminado al titular del Ejecutivo gallego que se "valiese de su cargo" para "encubrir durante meses" a Villares e "incluso proclamase su inocencia entre aplausos y elogios" desde la propia sede de la Xunta, lanzando el "demoledor mensaje" de que, ante una denuncia de estas características, "el presidente ampara al presunto agresor y desprotege a la víctima".

"Señor Rueda, encubrir a un presunto agresor sexual durante meses lo hace indigno del cargo que ocupa", ha reprobado Pontón, quien ha acusado al Gobierno del PP de "ejercer violencia institucional" al "cerrar filas" y permitirle salir por la "puerta grande" al exconselleiro.

Todo ello, ha censurado, "cuestionando la veracidad de la víctima y mismo permitiendo filtrar su identidad" al "más puro estilo negacionista de la extrema derecha". "El pasado viernes, usted escribió la página más indigna de 16 años de gobierno del PP", ha sintetizado.

Pontón, ha reprobado que Rueda mantuviese a Villares como "conselleiro sentado a su lado en el Consello de la Xunta, viajando en coche oficial, cobrando un salario oficial y utilizando un despacho oficial". "¿Tras semejante indignidad moral y política, considera que está usted capacitado para seguir como presidente de la Xunta?", le ha preguntado para trasladar que "cualquier persona decente, una vez conocido el caso, hubiese cesado de inmediato al conselleiro.

Además, ha recriminado a Rueda que "no tuviese ni una sola palabra de apoyo y de respeto" con la mujer que "dio el valiente paso" de denunciar por una agresión sexual "a un poderoso, a un conselleiro amigo del presidente de la Xunta".

Rueda ha criticado que Pontón trate de darle "lecciones" y sea tan "brava" en Galicia cuando, según ha señalado, se mantiene "mansa" con sus socios en Madrid. Así, ha citado los casos de supuesta corrupción que se le atribuyen al exministro socialista José Luis Ábalos y al que era su asesor Koldo García. "Ahora viene aquí dando lecciones y no ha dicho ni una palabra, ni pío de los Koldos, las Jéssica, los Aldamas, los Cerdanes, los pisos...", ha manifestado.

De este modo, ha censurado que Pontón acuda a la Cámara gallega a "montar todo esto" en relación a una persona que "en cuento hubo un procedimiento judicial dejó su cargo y se sometió a la justicia ordinaria".

Además, ha sostenido que, "tras nombrar a un gobierno paralelo", ahora la líder del BNG pretenda ser también "presidente de un tribunal". "Ahora le toca nombrar fiscales y jueces", le ha recriminado para incidir en que "la mejor manera de proteger a la justicia, de proteger a las víctimas y también a las personas que denuncian es creer en la justicia, es hacer que funcione de verdad".

"Si usted no entiende esto, no respeta esto es que no entiende ni respeta absolutamente nada", ha argumentado Rueda, que ha criticado la "utilización partidista descarada". "Esto sí que es una falta de respeto a las víctimas de la violencia machista, por las que yo tengo un enorme respeto".