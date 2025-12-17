AM.El PSOE ourensano emplaza al alcalde de Barbadás a asumir responsabilidades y expulsa del exedil denunciado por acoso

OURENSE, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE provincial de Ourense ha emplazado al alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, a asumir responsabilidades políticas y entregar sus actas en el ayuntamiento y la Diputación tras conocerse la denuncia de una militante contra él por supuesto acoso laboral después de haber denunciado ser víctima de acoso sexual por parte de un exedil de esta localidad, que el partido ha procedido a expulsar.

En una rueda de prensa ofrecida este miércoles, el secretario xeral provincial, Álvaro Vila, ha trasladado que el propio Valcárcel presentó en la tarde del martes su renuncia a la militancia, pero ha considerado que debe "asumir las responsabilidades políticas" adecuadas a la situación, en un contexto en el que el partido tiene "tolerancia cero" con el acoso. Y es que el regidor subrayó que no dejaría sus cargos institucionales como alcalde y diputado provincial y pidió él la dimisión del propio secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.

Además, Álvaro Vila ha informado que el exconcejal, que dimitió del cargo en 2024, seguía siendo militante toda vez que, conforme ha explicado, la dirección del partido no era conocedora de los hechos que se le atribuyen. "A día de hoy seguía como militante y se le ha abierto expediente para expulsarlo inmediatamente del partido", ha sostenido.

El secretario provincial del PSOE ourensano ha ofrecido en la sede provincial una comparecencia ante los medios en la que ha narrado como el partido en la provincia tuvo conocimiento de la denuncia contra el alcalde, a través de la llamada el domingo de la propia víctima. Además, ha explicado que la persona informó de que había comunicado los hechos a través del canal antiacoso habilitado del PSOE.

Según ha afirmado, a partir de ese momento, comunicó los hechos a los distintos órganos del partido y se reunió, tanto con el denunciado, como con la denunciante, que trasladó los hechos también por escrito. Además, se convocó una reunión de la ejecutiva provincial, en la que se acordó subrayar el "rotundo apoyo" a las víctimas de estas conductas, a las que el partido quiere "acompañar" en el proceso.

Alvaro Vila, que ha subrayado los "valores" del PSOE de "tolerancia cero" al acoso, ha asegurado también que se trata de un proceso interno "garantista" tanto para la persona denunciante como para el denunciado.

LA GOBERNABILIDAD, "SECUNDARIA", LO PRIMERO "ACOMPAÑAR A LA VÍCTIMA"

Preguntado sobre si al partido le preocupa la gobernabilidad en el ayuntamiento, ante el pase a no adscrito del alcalde al perder las siglas del PSOE, Álvaro Vila ha sostenido que "la situación del gobierno es secundaria" en este caso.

"Lo primero que debemos es preservar el recorrido de esta denuncia que se formalizó y acompañar, en este caso, a la víctima. Después se valorará cómo puede afectar al gobierno", ha afirmado para señalar que aún no se ha abordado tampoco con el resto de ediles de la localidad cómo va a quedar la situación en la corporación municipal.

En la rueda de prensa, además, preguntado por la gestión del caso Tomé por parte de la dirección gallega del PSdeG, Vila ha incidido en la dificultad de afrontar un asunto de estas características "mientras no se tiene un soporte de denuncia sobre los mismos", "más allá de dimes y personas secundarias".

Tras ello, ha incidido en que el PSOE es el "único partido que se dotó de un canal para este tipo de denuncias" y ha incidido también en la necesidad de que el proceso sea "garantista".