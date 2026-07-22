Ana Méndez defiende que PP opta a la Alcaldía de Ourense "al 100%": "No me presento para hacer alcalde a nadie"

La candidata del PP a la Alcaldía de Ourense, Ana Méndez, comparece en rueda de prensa para tratar asuntos de actualidad - PP DE OURENSE

OURENSE 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Alcaldía de Ourense, Ana Méndez, ha defendido que populares optarán a la Alcaldía en la ciudad "al 100%" y no "para medias tintas", recalcando que "no va a haber otra posibilidad, y menos ahora mismo". "Yo no me presento para hacer alcalde a nadie, yo me presento para ser alcaldesa", ha zanjado.

Así lo ha trasladado este miércoles en rueda de prensa, consultada por medios de comunicación acerca de posibles votantes que tengan dudas a la hora de apostar por el PP en las próximas elecciones municipales de 2027, ante la posibilidad de que el PP reedite el pacto que, tras los últimos comicios locales, permitió al actual regidor, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), seguir al frente de la Alcaldía a cambio de conservar el gobierno en la Diputación de Ourense.

Todo ello, después de que populares reivindicasen este pasado martes la filosofía de "ir a por más" durante la junta directiva del PP provincial en Ourense, cuyo presidente, Luis Menor, urgía los retos de "recuperar la mayoría absoluta" en la Diputación, sumar más alcaldías y también "ser decisivos en la capital".

Así las cosas, la candidata popular en Ourense ha respaldado un proyecto "serio, riguroso y con visión de ciudad y de futuro" en Ourense, a través de un Gobierno que "resuelva los problemas de la gente" y que "sustituya el ruido y el espectáculo por una gestión real". "Me voy a dejar la piel hasta el último momento", ha añadido Méndez.

COMPROMISO "TOTAL Y ABSOLUTO"

En esta línea, la presidenta de la gestora local del PP ha destacado, en su primera rueda de prensa como candidata a la Alcaldía, su "compromiso total y absoluto" con la ciudad. "Asumo esta nueva etapa con muchísimo orgullo e ilusión. Es para mí un verdadero honor y una absoluta y total responsabilidad", ha subrayado.

Entre las principales reivindicaciones del partido, Méndez ha incidido en la necesidad de políticas de vivienda; un transporte público "moderno, útil y pensado para las necesidades reales de los usuarios"; servicios "ágiles"; barrios "cuidados, limpios y seguros"; el apoyo al comercio local; o "aprovechar el potencial" del termalismo, la cultura y el patrimonio de Ourense.

"No nos podemos resignar a que estas oportunidades sigan pasando de largo. No podemos aceptar como normal que se pierdan oportunidades todos los días y se atrasen proyectos importantes. Ver como otras ciudades avanzan mientras Ourense se queda estancada", ha sentenciado Ana Méndez.

"NO VOY A HABLAR DE LISTAS"

Asimismo, preguntada acerca de otros nombres que podrían formar parte de su candidatura, Méndez ha indicado que el proyecto popular "no está para nada cerrado". "No tengo ninguna prisa para hablar de listas, queda tiempo para eso", ha añadido.

En este sentido, ha asegurado que será "fácil" construir una candidatura con personas "que tendrán la misma ilusión", así como un "compromiso total y absoluto", con "experiencia" y con "capacidad de trabajo". "No va a haber personalismo, tampoco improvisación, ni excusas, pero sí mucho Ourense. Ese es el cambio", ha celebrado.