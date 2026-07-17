Ana Méndez, primera candidata mujer del PP a la Alcaldía de Ourense, "frente" al "show constante" de Jácome

La portavoz del PP municipal de Ourense y presidenta de la gestora local, Ana Méndez, se convierte en la candidata popular a la Alcaldía en Ourense - EUROPA PRESS

OURENSE, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La actual portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ourense y presidenta de la gestora local, Ana Méndez, quien será la candidata del PP a la Alcaldía en Ourense en las elecciones municipales de mayo de 2027, asume este reto "con mucha humildad y con la certeza de que Ourense necesita un cambio".

Tanto la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, como el presidente de la Diputación de Ourense y líder popular en la provincia, Luis Menor, han escenificado este viernes en la capital de provincia el "apoyo" a Ana Méndez de la dirección autonómica, encabezada por el presidente Alfonso Rueda, así como de todo el partido.

"Ana Méndez lleva tiempo trabajando de forma muy discreta y sumergida, pero muy rigurosa, para ofrecer alternativas y soluciones a los problemas de vecinos y vecinas de Ourense. Frente a un alcalde que solo piensa en su beneficio, en su ego y en el show constante", ha señalado Paula Prado.

En esta línea, también Luis Menor ha destacado a Méndez como una persona con una "acreditada trayectoria profesional privada y pública, de máximo consenso, que representa todas las sensibilidades que puede tener este partido, trabajadora, organizada, planificadora y que cree en un equipo". "Con ella de cabeza vamos a construir lo que esta ciudad necesita", ha añadido.

CON "HUMILDAD Y RESPONSABILIDAD"

En este sentido, Ana Méndez ha celebrado un día de "muchísimo orgullo, ilusión y responsabilidad", asumiendo la candidatura "con mucha humildad" para "dejar de lado las excusas" y cosechar "resultados".

"Tenemos que dejar de lado esta improvisación en la que está este Ayuntamiento para hacer un proyecto y planificación. Olvidarnos de este espectáculo y ponernos a trabajar, que es lo que nos piden los vecinos y vecinas de Ourense. Hoy empieza ya el cambio en Ourense", ha proclamado.

PARTIDO "PREVISIBLE"

En este sentido, tanto el líder provincial como la secretaria xeral han insistido en que el PP es un partido "absolutamente previsible y organizado" a través de una cabeza de lista representada por la que fue la número dos de la anterior candidatura, que había sido encabezada por Manuel Cabezas, y que "cogió las riendas de la portavocía municipal hace dos años", tras renunciar el exalcalde a su acta.

"Hablamos de continuidad y de innovación. Ana Méndez era la número dos de la anterior candidatura, es la portavoz municipal y la presidenta de la gestora local. Creo que pocos pueden cumplir tantos requisitos. Además, es la primera vez que el PP presenta a una mujer de alcaldesa en Ourense, y no va a ser la única", ha añadido Menor.

Asimismo, la secretaria xeral ha celebrado, también, la "apuesta decidida y el paso adelante" dado por Ana Méndez "en el momento de asumir las riendas del grupo municipal" y ha destacado un trabajo "importantísimo todos estos años, para culminarlo con esta cabeza de lista", para porponer un proyecto "de renovación e ideas nuevas".

"Estamos todos juntos para impulsar un proyecto que nos lleve a ganar esta Alcaldía y que sumemos una alcaldesa más a esas 32 mujeres alcaldesas del PP que tenemos en Galicia. Somos el partido que más mujeres alcaldesas tenemos. Ana, mereces entrar en ese club. Ourense tendrá, por primera vez en su historia, una mujer alcaldesa", ha añadido Prado.

OBJETIVO DE GOBERNAR

A renglón seguido, consultada por los medios sobre de la postura del PP ante la hipótesis de que los populares no alcancen la mayoría absoluta en las municipales del próximo año, Paula Prado ha insistido en que el PP "no se pone en otro escenario que no sea gobernar Ourense".

"Afrontamos estos dos meses que quedan para las elecciones municipales con muchas ganas, ilusión y con trabajo para conseguir la Alcaldía de Ourense, ese es nuestro objetivo, hoy no nos planteamos otra cosa", sentenció.