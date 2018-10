Ana Pastor defiende su gestión sobre la AP-9 cuando era ministra de Fomento

Publicado 27/10/2018 12:58:30 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha defendido su gestión de la Autopista del Atlántico (AP-9) en la etapa en la que fue ministra de Fomento, entre 2011 y 2016, y ha reivindicado su "pequeña aportación" al "lograr" en ese período las bonificaciones en los viajes entre Pontevedra y Vigo.

Ana Pastor ha respondido así ante las preguntas formuladas por los medios de comunicación en un acto en Santiago de Compostela, en el día después de que el Consejo de Ministros haya aprobado una subida del 2% de los peajes de la AP-9.

El incremento que se aplicará en breve deriva de los compromisos adquiridos con la concesionaria Audasa, primero con el socialista José Blanco al frente de Fomento a raíz de la ampliación de la autopista, y después, en 2013, con Ana Pastor como ministra cuando se repercutió lo que la empresa dejó de ganar por las bonificaciones que se pactaron para los viajeros habituales entre Vigo y Pontevedra.

Pastor ha remarcado que todos los que tienen "responsabilidades de Gobierno" serán "juzgados por lo que hacen" y que "cada uno sabrá lo que ha ido haciendo a lo largo de los años". Aunque la que fue ministra de Fomento durante cinco años ha añadido que "no" comenta la actualidad política porque no le corresponde como presidenta del Congreso, ha reivindicado a continuación lo que califica como su "pequeña aportación".

"No comento la actualidad política porque no me corresponde, porque soy presidenta del Parlamento, pero sí decirle lo que sí logré, que fue que los ciudadanos de Pontevedra y Vigo pudieran hacer la vuelta en días laborables de forma gratuita, esa es mi pequeña aportación a lo que hice en esa etapa", ha concluido.