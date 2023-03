Ana Pontón denuncia que Galicia vaya a "soportar la mitad de la eólica marina prevista para todo el país sin beneficios"

Considera la portavoz que se quiere convertir a Galicia en la "colonia energética de Madrid", algo que para el BNG "no es lógico ni justo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha calificado de "ataque al medio ambiente y a la economía gallega que se pretenda instalar en las costas gallegas la mitad de la eólica marina prevista para todo el Estado".

Así se expresaba este miércoles respecto al plan aprobado por el Consejo de Ministros relativo a la autorización de parques eólicos marinos en Galicia.

"Estamos viendo como el Gobierno del Estado trabaja para defender los intereses de las eléctricas y se coloca de espaldas a la defensa del medio ambiente y también de espaldas a un sector vertebral para la economía gallega como es el sector pesquero", ha denunciado.

Así, los nacionalistas rechazan "por completo" las pretensiones del Ejecutivo y pide "que no se le ponga la etiqueta de verde al expolio energético gallego, ni tampoco a unas eléctricas que solamente se preocupan por su cuenta de resultados".

La portavoz ha avanzado que el BNG reclamará en el próximo pleno del Parlamento que el conjunto de los representantes de los gallegos "rechacen esta propuesta para apostar por un nuevo desarrollo de energías renovables".

"No puede ser que Galicia esté viviendo ya un bum eólico depredador en tierra y que ese bum pase también al mar", ha apuntado.

GALICIA, "COLONIA ENERGÉTICA DE MADRID"

Considera la líder nacionalista que no se trata de una apuesta por las energías renovables, "sino de aprovecharse de la situación todo el lobby eléctrico para seguir sacando tajada a costa del medio ambiente de Galicia", ya que la Comunidad "ya duplica" la tasa de energías renovables pretendida por Europa para 2023.

"No puede ser que en Galicia se siga cargando con los costes ambientales y sociales de la producción y electricidad sin un solo beneficio. Este país no puede ser la colonia energética de Madrid. Lo que se pretende es consolidar un papel de Galicia en el Estado que para el BNG no es lógico ni justo", ha aseverado.