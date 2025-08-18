Ana Pontón exige todos los recursos disponibles para frenar "una de las mayores catástrofes de la historia de Galicia"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, visita las zonas afectadas por los incendios en A Mezquita, Ourense. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, ha visitado este lunes las zonas más afectadas por la ola de incendios en Ourense, concretamente en el ayuntamiento de A Mezquita, donde ha exigido todos los recursos disponibles para frenar "una de las mayores catástrofes de la historia reciente de Galicia".

Ha calificado la situación de "crítica y dramática". "Estamos ante los mayores fuegos de nuestra historia y la prioridad absoluta en este momento tiene que ser apagar el fuego lo antes posible", ha subrayado.

Pontón ha denunciado que la Xunta está "desbordada y sin capacidad de anticipación", al no prever ni preparar un dispositivo suficiente para hacer frente a la emergencia.

"Lo que hay es una falta de medios y una grave descoordinación, cuando lo fundamental sería tener todos los recursos disponibles y una organización eficaz para evitar que el fuego siga avanzando", ha afirmado.

La líder nacionalista ha trasladado su reconocimiento a todas las personas que luchan contra el fuego, desde el personal de los dispositivos de extinción hasta alcaldes y vecinos que tuvieron que enfrentarse a las llamas "con sus propias manos ante la falta de medios".

Pontón ha advertido de que esta tragedia "no puede quedar en nada una vez llegue el invierno". Por el contrario, debe marcar "un punto de inflexión" que implique más inversión en prevención, mejor ordenación del territorio, planes específicos para zonas recurrentes en incendios y medidas urgentes de recuperación para las áreas arrasadas.

Asimismo, ha reclamado un "cambio de rumbo" en la política forestal y en el modelo de gestión rural. "No podemos tener un monte basado únicamente en especies pirófitas, que agravan los incendios. Necesitamos un monte multifuncional, con otra ordenación y con políticas que pongan en valor el rural", ha defendido.

Finalmente, Pontón ha apuntado que, tras apagar los fuegos, será necesario abrir un debate sobre las responsabilidades políticas.

"Evidentemente hay responsabilidades en la mala gestión de esta ola de incendios y en la falta de una política preventiva real por parte del PP, pero lo urgente ahora es poner todos los medios y lograr la máxima coordinación para que acabe esta pesadilla que tantas comarcas gallegas están sufriendo", ha concluido.