Ana Pontón traslada al presidente de Uruguay el proyecto del BNG y toma como ejemplo el Frente Amplio

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha trasladado al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, el proyecto del BNG y ha aprovechado la reunión, que ha valorado muy positivamente, para "estrechar vínculos" entre Galicia y el país charrúa.

Así, tal y como han explicado los nacionalistas en una nota de prensa, Pontón ha expuesto a Orsi un proyecto "alternativa al PP, nacionalista y de izquierdas" que tiene el reto de "liderar el país", al igual, ha añadido, "que hace un año el Frente Amplio desplazó en las urnas al anterior gobierno conservador, recuperando un proyecto progresista pensado para las mayorías sociales".

"Orsi sigue la estela de José Mujica, que para el BNG continúa siendo un ejemplo a seguir", ha destacado Pontón, que también ha indicado que en un momento en el que "avanza la derecha y la extrema derecha", el gobierno del Frente Amplio es "una ventana de esperanza y también una oportunidad para una fuerza como el BNG que aspira a gobernar Galicia".

Asimismo, la líder del Bloque ha expuesto al presidente de Uruguay la oportunidad de incrementar las relaciones comerciales y económicas entre ambos países "en mutuo beneficio", destacando la calidad de los productos gallegos en sectores como el agroganadero, el sector mar-industria, el automovilístico o bienes de equipo.

"Galicia tiene una interesante balanza comercial con Uruguay, pero desde el BNG pensamos que las empresas gallegas pueden exportar más y mejor", ha apostillado

CONTRATO CON CARDAMA

Por otro lado, en relación al contrato con el astillero Cardama, Pontón ha apostado por el diálogo entre la empresa y el gobierno uruguayo para encontrar una solución "satisfactoria para ambas partes".

Por su parte, ha dicho, harán "todo lo posible para que se dé esa solución", apuntando que "lo que está claro es que hay que poner una alternativa sobre la mesa que sea beneficiosa para ambas partes".

En este contexto, la portavoz del Bloque ha ensalzado el sector naval gallego, "solvente y de vanguardia, muy profesionalizado, que lleva décadas construyendo todo tipo de barcos tanto para el mercado español como internacional".

COLECTIVIDAD GALLEGA

Otros de los temas tratados en esta reunión ha sido la situación de la colectividad gallega, después de los encuentros mantenidos con el Patronato da Cultura Galega y con la Federación de Asociacións Galegas.

"Compartimos reflexión sobre lo mucho que la emigración gallega tiene aportado a este país y lo mucho que también este país ha dado a los gallegos de la diáspora, actuando como lugar de acogida en momentos políticos y económicos muy duros para Galicia", ha subrayado Pontón, que ha manifestado que ve a una colectividad "muy asentada e integrada", pero que al mismo tiempo "mantiene sus vínculos con Galicia y quiere promover y defender nuestra lengua, nuestra cultura y nuestra identidad".

De este modo, se ha referido al patrimonio cultural construido por los gallegos en Uruguay, al que ha apelado a "preservar y difundir" porque, ha añadido, "recuperar ese patrimonio es también una forma de memoria histórica y de rendir homenaje a esa diáspora exiliada por razones políticas o económicas".