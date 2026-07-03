Ángel Mato reivindica su experiencia y Eva Martínez defiende un proyecto "integrador" para el PSOE de Ferrol

Archivo - El exalcalde de Ferrol, Ángel Mato, en una imagen de archivo junto a la exconcejala Eva Martínez - Raúl Lomba - Europa Press - Archivo

FERROL, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Ferrol y actual portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ángel Mato, ha reivindicado su experiencia como aval para competir por la Alcaldía mientras que la exconcejala Eva Martínez ha defendido un proyecto "integrador".

Ambos han formalizado este viernes, último de los dos días habilitados de plazo, sus precandidaturas para las elecciones primarias que el partido abre para la elección de candidatos a las municipales en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes.

En concreto, Mato ha presentado su candidatura acompañado por integrantes de su equipo y ha asegurado afrontar el proceso "más ilusionado que nunca", al considerar que es la persona "más indicada" para que el PSOE recupere el gobierno de la ciudad.

El dirigente socialista ha defendido las primarias como "el mecanismo más democrático" para la elección de candidatos y ha subrayado que su objetivo es liderar un proyecto que dé continuidad al trabajo desarrollado durante el anterior mandato socialista.

En este sentido, ha sostenido que Ferrol atraviesa un momento de crecimiento económico y de creación de empleo que, a su juicio, debe consolidarse desde el Ayuntamiento mediante políticas de vivienda, transformación urbana y diversificación industrial.

Asimismo, ha asegurado que la ciudad necesita "un gobierno estable, con continuidad, que aproveche los recursos y los fondos sin perder ni un solo minuto", al tiempo que manifestó su intención de que el PSOE vuelva a encabezar el próximo ejecutivo municipal.

Preguntado por la concurrencia de Eva Martínez en las primarias, Mato ha considerado positivo que varios militantes den un paso al frente para optar al liderazgo de la organización y señaló que serán los afiliados quienes decidan el candidato.

El actual secretario local del PSOE también ha aprovechado su comparecencia para realizar un balance crítico de la gestión del gobierno municipal del PP. En su opinión, el gobierno local del PP no ha resuelto "ni uno solo de los problemas" de la ciudad y ha ralentizado proyectos urbanísticos y de transformación iniciados durante el anterior mandato socialista.

Mato ha defendido un modelo urbano con mayor protagonismo para los peatones, más vivienda, nuevos espacios públicos y una ejecución "más ágil" de las inversiones municipales.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Por su parte, Eva Martínez ha explicado que inicia ahora una etapa en la que continuará reuniéndose con la militancia para presentar su propuesta.

La exconcejala ha asegurado que su proyecto se sustenta en "el equipo" y en una visión "conjunta, integradora, diversa y moderna" de la ciudad. Asimismo, avanzó que pretende otorgar un papel destacado a las mujeres dentro de ese proyecto político.

Martínez ha afiramdo concurrir al proceso interno "con mucha ilusión" y respaldada por un equipo de mujeres y hombres que comparten el objetivo de construir una alternativa para Ferrol.

El calendario de las primarias prevé la recogida de avales entre los días 4 y 11 de julio, mientras que la campaña interna se desarrollará entre el 11 y el 18. La votación de la militancia está fijada para el día 19.