Ángel Víctor Torres defiende que el Gobierno trabaja traspasos a CCAA "con idénticos tiempos e igualdad de condiciones"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, interviene durante la celebración del acto de entrega de los distintivos al mérito en el servicio público en el territorio, a 30 de junio de 2026, en Santiago de Compostela. - César Arxina - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido que el Gobierno de coalición "cree en las transferencias" a las Comunidades Autónomas, "con idénticos tiempos y en igualdad de condiciones", al tiempo que ha cuestionado las críticas de comunidades como Madrid, ha ejemplificado, que "apenas solicita traspasos". "Habrá que preguntarles cómo critican que haya traspasos para otras comunidades si ellos no los piden", ha apuntado.

A preguntas de los medios este miércoles en Santiago respecto al proceso de la transferencia de las autorizaciones iniciales de trabajo a Galicia, Torres ha evitado concretar plazos, pero ha reivindicado la colaboración "absoluta" con la Xunta y con el presidente, Alfonso Rueda, para "hacer el mejor traspaso posible" con la gestión del litoral, "que se hizo en tiempo récord".

A continuación, ha subrayado que el Ejecutivo central "cree claramente en los traspasos", algo que, ha añadido, se demuestra con que desde el año 2018 se han realizado "50 traspasos a distintas comunidades autónomas". "No llegó a una veintena en los mismos años cuando el presidente del Gobierno de España era Rajoy", ha recordado el ministro antes de apuntar también que la conflictividad "se ha reducido en un 60%frente a los años que presidía el gobierno del PP".

Durante su etapa como responsable de Política Territorial, Torres ha señalado que se han realizado traspasos "a Galicia, al País Vasco y a Cataluña", pero también "a Canarias, a Madrid o a la Rioja", todas ellas comunidades "de distintas índoles políticas".

"Hacemos traspasos y transferencias a las comunidades que nos lo piden, a los que creen también en el autogobierno, que tengo que reconocer que Galicia por sus singularidades por su historia ha sido una comunidad que pide lógicamente que haya transferencias y traspasos. Hay otras que apenas han pedido uno o dos traspasos y habrá que preguntarles cómo critican que haya traspasos para otras si ellos no las piden, por ejemplo, la Comunidad de Madrid apenas solicita traspasos. Habrá razones históricas para no querer una descentralización del poder, en este caso incluso institucional", ha aseverado.

En este sentido, ha remarcado que todas las transferencias, sea cual sea "el gobierno que haya en esas instituciones", se realizan "con idénticos tiempos y en igualdad de condiciones".