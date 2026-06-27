Antón García Tenreiro y Trinidad Palacios encabezarán la lista gallega de delegadas en la Asamblea Estatal de Sumar

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Antón García Tenreiro y Trinidad Palacios Raposo encabezarán la lista gallega de delegadas que asistirá a la próxima Asamblea Estatal del Movimiento Sumar.

Así lo ha trasladado Movemento Sumar Galicia en una nota de prensa en la que detallan que la representación del territorio estará formada por 17 personas procedentes de distintas comarcas gallegas, a las que se suman suplentes y miembros natos de la organización, como el secretario xeral, Paulo Carlos, y Verónica Barbero.

En este sentido, la delegación gallega acudirá a la cita estatal con el objetivo de "contribuir activamente al nuevo tiempo político" que se abre en Sumar y "apoyar" el liderazgo de la portavoz parlamentaria, Verónica Martínez Barbero.

Para Movemento Sumar Galicia, su candidatura representa una "oportunidad para fortalecer la organización, consolidar una dirección más plural y territorializada", además de avanzar en un proyecto político "útil para la mayoría social".

En esta línea, han subrayado que la presencia gallega en la Asamblea Estatal será "una de las más relevantes" del conjunto de la organización, tanto por el número de representantes como por el papel político que Galicia está "llamada a desempeñar".

Además, la formación ha enfatizado que acudirán a la cita con una "voluntad constructiva, espíritu de unidad y el compromiso de contribuir al fortalecimiento de un espacio político amplio, de izquierda, plurinacional, feminista, democrático y arraigado en los territorios".

Finalmente, han puesto en valor la pluralidad territorial de la delegación gallega, que cuenta con representación de comarcas como Ferrolterra, A Coruña, Val Miñor, O Morrazo, O Salnés, Noia, Compostela, Vigo, Valdeorras y Pontevedra.