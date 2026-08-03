António Costa considera "inaceptables" las palabras de Rajoy sobre la selección francesa de fútbol

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha tachado de "inaceptables" las palabras del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en un artículo publicado durante la celebración del Mundial de Fútbol en el que señalaba que la selección francesa tenía "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses", en referencia a la procedencia de sus jugadores.

Según se recoge en la carta enviada por el equipo de Costa a una veintena de eurodiputados que protestaron por ese texto, el presidente del Consejo muestra su "preocupación" sobre el carácter "xenófobo y racista" de estas palabras que, apunta, han sido tomadas en consideración.

Así, sostiene que Costa coincide en que este tipo de declaraciones "son inaceptables" y que "no deberían tener cabida en un discurso público respetuoso".

Tras recibir la misiva, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha enviado de nuevo su "solidaridad" a los jugadores de la selección francesa de fútbol, así como a toda la ciudadanía de Francia y a los europeos que "siguen sufriendo discriminación" y cuya identidad nacional "es cuestionada por su etnia o raza".

Además, la representante del Bloque en las instituciones europeas ha reafirmado su "compromiso" a favor de una Europa "diversa e inclusiva".