Antonio López, rector saliente de la USC, destaca el "apoyo muy sólido" alcanzado por Rosa Crujeiras, nueva rectora

Archivo - El rector de la USC, Antonio López, en rueda de prensa, a 6 de noviembre de 2025. - USC - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El rector saliente de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Antonio López, ha felicitado este miércoles a la recién rectora electa, Rosa Crujeiras, por los resultados alcanzados en las elecciones --61,65% del voto ponderado-- y por el "apoyo muy sólido para afrontar los futuros años".

En un audio difundido a los medios tras conocer los resultados electorales, López ha destacado la "alta participación" del proceso, "lo que legitima mucho la elección de la nueva rectora". Asimismo, ha agradecido a todas las participantes --Rosa Crujeiras, Maite Flores, María José López Couso y Alba Nogueira-- "por participar tan intensamente".

Con todo, ha ensalzado los resultados alcanzados por Crujeiras y ha asegurado que estos "le permitirán también superar las controversias que se pudieron generar sobre la campaña y tejer el mejor consenso de toda la comunidad universitaria para lograr los mejores éxitos para el futuro".