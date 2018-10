La apertura de gasolineras automáticas podría bajar los carburantes 10 céntimos el litro en Galicia, según la patronal

Publicado 24/07/2018 19:15:41 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Estaciones de Servicios Automáticas (Aesae) ha valorado positivamente la decisión de la Xunta de facilitar la apertura de gasolineras automáticas en Galicia, al entender que permitirá "aumentar la competencia" y disminuir los precios de los carburantes.

En un comunicado emitido este martes, Aesae ha afirmado que la modificación permitirá incrementar la competencia con lo que sostienen que los precios del carburante podrán disminuir una media de 10 céntimos el litro.

El presidente de la patronal, Manuel Jiménez Perona ha manifestado que es una "buenísima noticia", ya que se convertirá en un "mercado con competencia real". De igual modo, este cambio permitirá a las familias gallegas ahorrar una media de 320 euros anuales, según ha apuntado el presidente.

No obstante, Jiménez Perona ha declarado que "seguirán muy cerca el asunto", porque "no sería la primera vez que la Xunta dice algo y que luego no lo cumple". En ese sentido, la asociación ha recordado que en una reunión con la Consellería de Economía el pasado marzo se les prometió la aprobación de "un código de buenas conductas para agilizar las aperturas en breves", pero esta aún no se ha creado.

Por otra parte, la patronal ha declarado que, "si las expectativas se cumplen", no llevarán a la Administración gallega ante la Comisión Europea, como anunció el pasado junio en una rueda de prensa.

Asimismo, la entidad de gasolineras automáticas ha apuntado que las "trabas legislativas" han provocado "pérdidas importantes de inversión" y que la normativa gallega vigente "espanta futuras inversiones que van en beneficio del consumidor".