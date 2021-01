Aplazado el juicio de la Operación Zamburiña por el contacto de un acusado con un caso covid

Las sesiones de este caso que juzga a narcotraficantes y policías se retomarán el próximo lunes

OURENSE, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El juicio de la Operación Zamburiña, en el que se juzga a nueve presuntos narcotraficantes y a cuatro agentes de la policía por colaborar con ellos a cambio de "crédito corporativo", ha sido aplazado hasta el próximo lunes debido al contacto de uno de los acusados con un positivo por covid.

Estaba previsto que las cuestiones previas se tratasen entre este lunes y el jueves, pero este imprevisto obliga al aplazamiento hasta la próxima semana.

La razón de esta decisión ha sido que uno de los acusados está pendiente de los resultados de una prueba covid por haber estado en contacto directo con un positivo. Por ello, su abogado ha solicitado postergar la sesión.

A pesar de que la magistrada ha manifestado que al estar el abogado en la sala el acusado puede elegir no estar presente --y por tanto, podrían celebrarse las cuestiones previas, puesto que "no se perdería nada que el letrado no pudiese comunicarle"--, la defensa ha incidido en que su patrocinado "tiene todo el derecho del mundo a estar en la sala", por lo que pide la suspensión.

La mayor parte de los 11 letrados han estado de acuerdo en esta acción, aunque no todos. Algunos pusieron de relieve que el acusado podría estar "presencialmente a través de una videollamada o de algún método similar puesto que la tecnología así lo permite".

Finalmente, el juicio ha quedado aplazado para comenzar la semana que viene, con una reducción de las cuestiones previas y si la PCR resulta negativa.

Además, las defensas ya han asegurado que pedirán que sus clientes declaren al final del juicio tras las pruebas testificales y documentales.

NULIDAD DE PRUEBAS

El abogado de la narcotraficante para la que más pena de prisión solicita Fiscalía, 13 años, ha declarado que en las cuestiones previas solicitará la nulidad de las intervenciones telefónicas, así como la nulidad de las entradas a domicilios y sus posteriores registros, por haberse realizado "en base a una información tergiversada e incluso falsa de Asuntos Internos".

También pedirá que sea declarada nula la declaración inculpatoria de su cliente "por venir viciada por la decisión del juez de instrucción" por esta misma causa.

En la misma línea se ha manifestado la abogada de uno de los cuatro agentes acusados de colaborar con los presuntos narcotraficantes. Ha afirmado que pedirá la nulidad, pues todo el "proceso penal está marcado por irregularidades".