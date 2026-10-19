Aprobada en pleno local de Ourense la ordenanza reguladora de la piscina termal de As Burgas con la abstención de PP

Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Ourense, encabezado por el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome - EUROPA PRESS

OURENSE, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno local de Ourense ha aprobado inicialmente la ordenanza reguladora del servicio y precios públicos de la piscina termal de As Burgas en la sesión extraordinaria celebrada este lunes, con el voto a favor del grupo de gobierno de Democracia Ourensana, la abstención del PP y el voto en contra de PSdeG y BNG.

Por un lado, nacionalistas y socialistas han cuestionado que la ordenanza "sirva para reabrir la piscina", afeando que el espacio lleva "más de siete años cerrado". "La piscina estuvo muchos años abierta sin ninguna ordenanza. Si a día de hoy no se abrió es porque al gobierno no le dio la gana", ha lamentado la concejala del BNG Erea Blanco.

En esta línea, también la portavoz del PSOE local, Natalia González, ha reprochado al gobierno local el tener "el principal recurso termal de la ciudad cerrado durante tanto tiempo" y ha coincidido en criticar una ordenanza que "no sirve para nada, solo para hipotecar el recinto". "Este alcalde siempre piensa en su beneficio y no en el bien de los vecinos", ha sentenciado.

Por su parte, populares han decidido abstenerse con el objetivo de reabrir el espacio para "poder disfrutar de él", pero han insistido en que dicha abstención "no es un cheque en blanco" ni indica que el PP "apruebe la ordenanza". "Valoramos que se tengan en cuenta nuestras enmiendas. Hay cuestiones de fondo que siguen estando ahí, pero hay que abrir las burgas", ha recalcado el edil del PP Javier Rodríguez-Novoa.

Según ha explicado la concejala de Dinamización y Política Social del Ayuntamiento, Tamara Silva, el servicio contempla la reapertura de la piscina al aire libre, incluyendo, entre otras cosas, un acceso a 'solarium', vestuarios privados con taquilla y sala de máquinas. Asimismo, el espacio contará con una capacidad de 43 personas, fijando el precio de acceso en 7 euros diarios, con un bono de 25 euros mensuales.

En este sentido, tras las críticas de la oposición con respecto al precio de entrada, el regidor, Gonzalo Pérez Jácome, ha acusado a PP, PSOE y BNG de "querer un mercado de gorrones" y ha asegurado que la cuantía es "más barata que ir al cine". "Ustedes quieren un mercado de gorrones. A la gente que va como buitres a los servicios gratuitos. En el momento en el que se enteran de que algo es gratuito, vienen todos los gorrones de España", ha subrayado.

PAGO DE LUCES DE NAVIDAD Y OTROS ASUNTOS DEL PLENO

Asimismo, la sesión plenaria ha dado luz verde al levantamiento del reparo interpuesto por Intervención con respecto al pago de facturas para las luces de navidad del periodo 2025-2026, con la abstención de PP y el voto en contra de PSOE y BNG.

Según ha detallado el concejal de Obras públicas, Servicios urbanos, Medio Ambiente y Urbanismo, Francisco Lorenzo, la problemática del expediente radica de un cambio en la partida contable, al estar su tramitación inicialmente contemplada en el área de comercio y trasladarse dicha partida posteriormente al área de Artes y Festejos. "La dotación de crédito es suficiente, lo único que ha cambiado es la partida contable. Intervención lo ha considerado como una falta de adecuación de crédito", ha señalado.

Así, la oposición ha coincidido en afear la gestión del gobierno municipal, ante un expediente que "se ha debatido hasta cuatro veces en pleno". "Cuando los problemas se repiten, habitualmente, dejan de ser imprevistos, y ya se convierten en una cuestión política", ha zanjado la portavoz del PP local, Ana Méndez, reprochando que dicho contrato --de casi 600.000 euros, según ha especificado en su intervención-- "ya tuvo reparos y advertencias".

En este sentido, también la concejala socialista María Fernández ha lamentado que las luces "no responden a 600.000 euros", acusando al gobierno local de "ser incapaz de hacer bien el único contrato que les interesa". "Es impresionante. Ya hemos venido 4 veces a este pleno por este expediente", ha sentenciado.

Por su parte, el portavoz del BNG municipal, Luís Seara, ha aprovechado para recordar que dicho expediente "acredita" que el regidor "por un lado, defiende la importancia del comercio local y, por el otro, desmantela el departamento encargado de implementar políticas para mejorarlo". "Bajo la persiana al departamento de comercio porque no acreditó su necesidad y depuró a personas que no estaban dispuestas a tragar con ruedas de molino. Fue una depuración en forma de acoso laboral a la jefa de negociado de comercio, que nos va a costar 50.000 euros del erario público", ha añadido.

Finalmente, la sesión ha aprobado, con la abstención de PSOE y PP y el voto en contra de BNG, un reconocimiento extrajudicial de crédito para el pago de facturas de los servicios de limpieza y recogida de basura en la ciudad, por un total de 4,3 millones de euros.