Aprobada por unanimidad de la Cámara la candidatura de Fernández Galiño para continuar como Valedora do Pobo

La valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, en la Comisión de Peticións del Parlamento de Galicia - PARLAMENTO DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la Cámara gallega han alcanzado este viernes la unanimidad sobre la candidatura de María Dolores Fernández Galiño para continuar como Valedora do Pobo.

La candidatura ha sido aprobada en la Comisión de Peticións del Parlamento por PP, BNG y PSdeG este viernes, tras lo que se someterá al pleno de la Cámara para su elección.