Aprobada con los votos del PP la Ley de Patrimonio Natural de Galicia

La oposición censura la tramitación "exprés" de una norma concebida para salvaguardar los "intereses" empresariales y sin participación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cámara gallega ha aprobado este miércoles la Ley de Patrimonio Natural de Galicia con los únicos votos del Partido Popular y entre abundantes críticas por parte de la oposición, que ha censurado la tramitación 'exprés' de una norma que no ha contado con la participación de los colectivos sociales en la materia.

El debate del texto estuvo marcado por los reproches de todos los grupos de la oposición, que han advertido que esta nueva norma no garantiza la protección de los espacios naturales ni atiende convenientemente problemáticas como la "eucaliptización" y que, sin embargo, establece un "veto implícito" a la creación de nuevos parques.

La diputada socialista Patricia Vilán ha denunciado que se imponga una votación para "aprobar un número más" en el calendario legislativo y que sustituye a una norma "incumplida", y que no estuvo ni presupuestada ni desarrollada, en un momento en el que la Comisión Europea inició un proceso sancionador a España por la falta de planes de gestión de los espacios protegidos en Galicia.

"Es una absoluta farsa", ha insistido, lamentando la "idea de democracia" que tiene el PP, sin un análisis previo para determinar los problemas de la conservación del territorio y sin abrir un proceso "real" de participación con los colectivos de este ámbito.

"Y esto no va a resolver los problemas del patrimonio natural de Galicia. Sólo es un número más de la cuenta de leyes en este periodo de sesiones. Por eso nos colocaron la ley en tiempo de descuento en un pleno extraordinario", ha señalado.

Desde En Marea, Antón Sánchez ha acusado a la Xunta de Feijóo de actuar como "cómplices de la pérdida de la biodiversidad" gallega con un modelo "de ataque constante al patrimonio natural", tanto desde el punto de vista energético y minero como en la lucha contra el cambio climático.

"No augura ningún cambio en las políticas ambientales de los últimos diez años", ha añadido, con un Gobierno que todavía no ha aprobado las Directrices da Paisaxe para permitir nuevos parques eólicos que "no se implantarían" si estuviesen en vigor, y con una media de espacios protegidos "mucho menor" que en el Estado.

En este sentido, ha criticado especialmente la "limitación" de superficie en nuevos parques naturales, advirtiendo de que "de los seis parques ahora existentes" solo quedaría "uno" con estos nuevos requisitos.

"UN GOBIERNO TERMINATOR"

El parlamentario del BNG Luís Bará ha arremetido a su vez contra esta "muestra de autoritarismo" y la "falta de respeto" al resto de grupos ante una "tramitación exprés" de la ponencia, poniendo "la pistola en el pecho" a los representantes parlamentarios al buscar impulsar el dictamen en "cinco días".

Bará ha criticado esta ley "de un Gobierno Terminator, o mejor dicho exterminador", denunciando la "tacañería" de los presupuestos destinados a la gestión de microreservas (11.600 euros), que sitúa la naturaleza "a merced de los lobbies energéticos" en la línea del incumplimiento "sistemático" de la normativa ambiental desde 2001.

"El Gobierno de Atila en biodiversidad, del desastre, la desprotección y la depredación del patrimonio natural", ironizando con que ahora se impongan 'números clausus' a los espacios naturales protegidos, en los que Galicia está "a la cola del Estado y de Europa".

Desde el Grupo Mixto, por su parte, Davide Rodríguez ha lamentado el "veto a la sociedad civil" a participar en el debate y el "compromiso casi nulo" con la protección de espacios, la educación y sensibilización ambiental o la actuación frente especies invasoras.

Así, ha acusado al PP de intentar dar "la estocada final al patrimonio natural", en lugar de abordar la "grave situación de abandono" y deterioro de estos espacios. "Un deterioro continuado y sistemático", ha insistido, al que se añade la falta de planes de protección para especies amenazadas y se deja a los humedales "olvidados".

"APUESTA" POR LA PROTECCIÓN

"No se dan cuenta de que esta Ley trasciende más allá de nosotros, los portavoces, los grupos", ha replicado el grupo popular, de la mano de Gonzalo Trenor, a las críticas de la oposición, quien ha asegurado que la norma permitirá consoldiar la prevalencia de la protección medioambiental sobre la ordenación urbanística.

Asimismo, entre los objetivos esenciales, ha destacado la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad y el fomento de la información pública y de la colaboración y participación de la sociedad, "dando respuestas" a las necesidades en este ámbito.

"Ustedes no son de fiar, solo piensan en los coches oficiales", ha denunciado, criticando especialmente al líder de los socialistas, Gonzalo Caballero, que "en vez de sentarse en la Cámara" el día de su toma de posesión como diputado se preocupaba más "de la fecha de las elecciones".

También se ha referido a las críticas por el poco tiempo para el dictamen, recordando que la Xunta del bipartito aprobaba leyes "con una sola reunión de ponencia" y "sin el más mínimo debate". En este sentido, ha ironizado con que los portavoces de la oposición estén pensando más "en la playa y los mojitos" en vez de "trabajar" y cumplir su obligación.