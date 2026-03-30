Aprobado el catálogo de bienes de valor cultural en el litoral, que identifica más de 2.000 construcciones

Consello de la Xunta. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha aprobado este lunes el Catálogo de bienes de valor cultural en el litoral, que identifica más de 2.000 construcciones que será necesario proteger y conservar al formar parte del patrimonio costero de la comunidad.

Según ha detallado en rueda de prensa el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de los 2.003 bienes incluidos en este catálogo, 988 están en la provincia de A Coruña, 835 en Pontevedra y 180 en Lugo.

Además, ha explicado que la mayoría son arquitectónicos (855), seguidos de los bienes de tipo arqueológico (584), los etnográficos (366), los industriales (186) y los artísticos (12).

También ha expuesto que más de la mitad del total --los 1.041 pertenecientes a las categorías arquitectónica e industrial-, son susceptibles de sufrir cambios de uso para destinarlos a un fin distinto de aquel para el cual fueron originalmente concebidos a través de proyectos de revitalización, "siempre que la intervención a ejecutar respete y preserve los principales valores por los que fueron merecedores de catalogación".

Con esta vía, ha destacado Rueda, se abren nuevas posibilidades para la recuperación de este tipo de bienes a través de la ejecución de proyectos que sean compatibles y garanticen la conservación de edificaciones de especial interés arquitectónico, histórico o cultural. Además, con estas iniciativas también se pretende contribuir al desarrollo sostenible de la costa.

"Es una herramienta viva, podrán incluirse periódicamente nuevos bienes, actualizarse y revisarse", ha destacado Rueda.

EFECTOS JURÍDICOS

La Xunta ha destacado que la inclusión de una edificación o elemento en este catálogo tiene efectos jurídicos, siendo lo más relevante que para cualquier actuación o intervención sobre los mismos se aplicará de forma preferente la normativa de patrimonio cultural frente a la normativa de costas.

De esta forma, el objetivo es reforzar la seguridad jurídica de las intervenciones dirigidas a la conservación, rehabilitación o puesta en valor de los bienes localizados en la costa y se posibilita su adaptación a nuevos usos compatibles, sin eximir a sus promotores, en todo caso, de la obtención de los títulos habilitantes necesarios, ni de las autorizaciones o concesiones que correspondan según la normativa sectorial vigente.

En cuanto a las intervenciones permitidas en los bienes catalogados, deberán ajustarse al nivel de protección que corresponda en cada caso e incluyen las ampliaciones en planta, con carácter complementario a una actuación de rehabilitación, en volúmenes diferenciados y siempre que resulten imprescindibles para desarrollar el uso propuesto.

Asimismo, ha explicado la Xunta, no se considerará aumento de volumen la reconstrucción destinada a completar un estado previo de los bienes que estén actualmente en ruinas utilizando partes originales de ellos cuya autenticidad y posición original se puedan acreditar.

Por otra parte, los ayuntamientos en los que se localicen bienes incluidos en el catálogo deberán incorporarlos a su planeamiento urbanístico y establecer las determinaciones específicas que correspondan para su régimen de protección, conservación y uso.

SEÑALIZACIÓN LITORAL

Por otro lado, Alfonso Rueda ha informado de que la Xunta comenzará este verano con los trabajos de instalación de la señalización diseñada para identificar de forma clara y homogénea las distintas etapas del Camiño do litoral.

Para la actuación, la Administración autonómica destinará 188.500 euros y contará con un plazo de ejecución de dos meses. El plazo de presentación de ofertas para optar a este contrato, licitado hace unos días, finalizará el próximo 13 de abril.

La previsión de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático es que en junio se adjudique y a continuación den comienzo los trabajos de señalización sobre el terreno, por el que la ruta se podrá ya transitar a partir de este mismo verano.

En total, la actuación prevista incluye la instalación de casi 250 elementos entre balizas pequeñas (140), señales informativas en tramos que requieran especial atención para reforzar la seguridad (5), placas direccionales (25) y paneles informativos grandes en cada uno de los 79 ayuntamientos costeros por los que discurre el trazado.