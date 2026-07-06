Archivo - Dos personas usan el teléfono móvil, a 1 de febrero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). El pasado 30 de enero el Govern aprobó las instrucciones que regulan el uso de los dispositivos móviles en las aulas de colegios e institutos, que se - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha aprobado el proyecto de ley de medidas integrales contra el acoso y la violencia digital en Galicia, con el objetivo de remitirlo al Parlamento y la previsión de que salga adelante durante este mismo año.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno gallego, el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, ha destacado que este texto está "destinado a seguir avanzando" en la prevención y lucha contra la violencia machista.

"Los nuevos peligros también llegan a las redes y todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Hay una nueva cara, la violencia digital", ha advertido, antes de resaltar que esta norma va a ser "la primera en este ámbito en toda España" y, según la la conselleira de Política Social, Fabiola García, también en Europa.