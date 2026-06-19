Aprobado el proyecto de trazado entre O Carme y Barreiros de la A-74 de A Mariña (Lugo) - GOBIERNO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado el expediente de información pública y el proyecto de trazado de la Autovía A-74 de A Mariña entre O Carme y Barreiros (perteneciente al tramo Foz-Barreiros), en la provincia de Lugo. El presupuesto estimado de las obras es de 123,6 millones de euros (IVA incluido), según ha informado el Ministerio en una nota de prensa.

En concreto, el objetivo del proyecto es diseñar un nuevo tramo de autovía perteneciente al nuevo eje 'Autovía A-74 de A Mariña', que permitirá conectar la Autovía del Cantábrico A-8 en Barreiros, con el Puerto de Interés General del Estado de San Cibrao, suponiendo una alternativa a la carretera nacional N-642.

Esta vía de alta capacidad que conecta San Cibrao y Barreiros sería la continuación de la vía de alta capacidad de la Costa Norte, que discurrirá entre Ferrol y San Cibrao, y cerraría el triángulo formado por la Autovía del Cantábrico A-8 (tramo gallego entre Ribadeo y Baamonde, en la Autovía A-6) y la Autovía AG-64 Ferrol-Vilalba.

El trazado, de unos 6,57 kilómetros, comenzará inmediatamente antes del viaducto con la carretera LU-152, en cuyas proximidades se proyectará el semienlace de O Carme con la citada carretera y finalizará en la conexión con la autovía A-8.

Discurrirá por el margen derecho del Área recreativa de Nuestra Señora del Carmen, sin afectarla y en su recorrido salvará el elemento patrimonial 'Hórreo Baesta' y la cercana mina de caolín. Asimismo, la autovía cruzará el río Masma y la carretera LU-150.

El desarrollo de las obras incluyen la ejecución de un semienlace en O Carme, que conectará con la LU-150, y un enlace en Espiñeira para facilitar la comunicación con la carretera nacional N-634. Según el proyecto técnico, uno de los pilares de la obra es la construcción de tres viaductos de doble calzada.

La infraestructura de mayor longitud será el viaducto sobre la carretera LU-152, que alcanzará los 410 metros. A este le sigue el viaducto proyectado sobre el río Masma, con una extensión aproximada de 313 metros, y un tercer viaducto de 115 metros situado en el Enlace de Espiñeira, que se elevará sobre la glorieta de dicha intersección.

Asimismo, las previsiones de obra incorporan la realización de dos pasos superiores y cuatro pasos inferiores destinados a garantizar la permeabilidad y seguridad del trazado, además de la ejecución de siete muros de contención a lo largo del tramo.

Con todo, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha destacado que "el Gobierno de Pedro Sánchez da un paso decisivo para hacer realidad una infraestructura estratégica y largamente demandada por la comarca".

"Con la aprobación de este trazado demostramos que cuando hay voluntad política, los proyectos avanzan y los compromisos se cumplen", ha concluido.