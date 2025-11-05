Archivado el caso del atropello mortal en Xinzo de Limia (Ourense) al fallecer el acusado

OURENSE, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Ourense ha archivado el caso por el atropello mortal ocurrido en 2021 en Xinzo de Limia al fallecer el acusado, al que se le atribuía un delito de homicidio por imprudencia. Con la muerte del encausado, se extingue la responsabilidad penal.

Así lo ha confirmado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en un caso que ya se había suspendido el pasado 14 de julio, en el que el acusado se le atribuía un delito de homicidio por imprudencia al atropellar el 11 de agosto de 2021 a un peatón en el municipio ourensano de Xinzo de Limia.

Según había informado el 112, un testigo contactó con emergencias sanitarias para avisar del siniestro e informar, además, de que el vehículo implicado había continuado la marcha tras el accidente.

TRASLADADO A LA AUDIENCIA PROVINCIAL

Por otra parte, el Juzgado de Ourense ha trasladado a la Audiencia Provincial un juicio por un delito de lesiones que estaba previsto para este martes en el Penal nº2 de Ourense, a petición de la acusación particular, que ha considerado que los hechos constituyen un delito de lesiones "muy grave", lo que implica solicitar penas de prisión superiores a 5 años.

Según ha ratificado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Fiscalía no comparte esta consideración, manteniendo su petición de condena a un año y medio de prisión para el acusado, la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 300 metros y comunicarse con este durante 3 años, y el pago de una indemnización 4.405 euros por lesiones, y de 1.000 euros por secuelas.

Tal y como recoge el escrito fiscal, alrededor de las 9.30 horas del 18 de diciembre de 2022, mientras el acusado caminaba en compañía de su perro en el municipio de Padrenda (Ourense), se encontró con el denunciante, un vecino, que conducía su vehículo "muy despacio".

En ese momento, ambos se aproximaron, bajando el denunciante la ventanilla de su coche, hasta que el acusado agarró a su vecino por la camisa, lo zarandeó y le propinó reiterados puñetazos en la cara, en la cabeza y en la parte superior del cuerpo.

A causa de estas lesiones, el acusado precisó de tratamiento médico quirúrgico, siendo sometido a dos cirugías y tratamiento farmacológico.