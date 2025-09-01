Arde un buque en el puerto de Ribeira (A Coruña) y un amplio dispositivo trata de sofocar el fuego

A CORUÑA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El buque Awadi, de 50,75 metros de eslora y 10,32 metros de manga, arde en el puerto de Ribeira desde cerca de las 17.00 horas de la tarde del lunes. Un amplio dispositivo, activo durante toda la tarde, trata de sofocar las llamas.

Según la información disponible, trasladada por el 112 Galicia, el fuego se ha originado en la sala de máquinas mientras se realizaban tareas de reparación. Por el momento, ninguna persoa ha resultado afectada y los esfuerzos se centran únicamente en la extinción del incendio.

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) recibió el aviso a las 16.45 horas a través de la llamada de un particular que alertó de la presencia de humo y llamas en la embarcación.

De inmediato, desde el centro de coordinación se movilizaron a los Bomberos de Ribeira y de Boiro, el GAEM de Ribeira, Salvamento Marítimo, Guardacostas de Galicia y Portos de Galicia, así como agentes de la Guardia Civil, de la Policía Local y efectivos de Protección Civil.

Por su parte, la Capitanía Marítima de Vilagarcía de Arousa ha desplazado por cuenta propia el Buque María Pita, con base en Vigo, para prestar ayuda en caso de que fuera necesaria.

En la actualidad, todos los equipos desplegados continúan trabajando para sofocar el fuego y garantizar la seguridad en la zona portuaria.