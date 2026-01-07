Arde por completo una furgoneta que se incendió en una pista forestal en Mondoñedo (Lugo) y el conductor sale ileso

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una furgoneta se ha incendiado este miércoles en una pista forestal en Mondoñedo (Lugo), aunque el conductor ha salido ileso del vehículo, que ha ardido por completo.

Según ha desgranado el 112 Galicia a Europa Press, fue el conductor del vehículo quien alertó a la Central de Emergencias para avisar de que estaba en una zona embarrada y no conseguía salir.

En este contexto, también indicó que "se metió mal por un camino" y que el vehículo estaba empezando a arder, pero que él ya estaba en el exterior.

El suceso tuvo lugar a las 12.30 horas en Tronceda, en la parroquia de Os Remedios, hasta donde se desplazaron bomberos de Barreiros, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, Protección Civil de Mondoñedo y miembros del distrito forestal de la zona.