Arde por completo un restaurante en Sada (A Coruña), sin personas heridas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Un restaurante de Sada (A Coruña) ha ardido por completo esta madrugada y los bomberos continúan refrigerando la zona. No ha habido personas afectadas por el fuego y tampoco ha alcanzado a la corte de animales pegada al local.

Tal y como ha confirmado el 112 Galicia en su boletín informativo, varios particulares alertaron sobre las 23.00 de la noche, indicando que ardía un restaurante en el lugar de Souto, en Carnoedo, en el municipio de Sada. Además, señalaban que el local estaba pegado a una cuadra con animales y que también corría peligro un coche que estaba aparcado.

A continuación, el 112 activó un dispositivo formado por los Bomberos de Arteixo, de Betanzos, la Guardia Civil, la Policía Local y personal del servicio provincial de incendios. También, informó de la situación al Ayuntamiento y al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que desplazó una ambulancia a modo preventivo.

Al llegar al lugar de los hechos, los bomberos indicaron que el fuego estaba descontrolado, sin embargo, pudieron sacar los animales y la maquinaria que albergaba el alpendre.

Finalmente, no hubo personas afectadas por el fuego, pero el restaurante ardió por completo. Asimismo, se vieron dañados unos invernaderos próximos a él.

Con todo, cerca de las 3.00 horas da madrugada los bomberos de Arteixo comunicaron que habían acabado su intervención. Igualmente, continúan en el lugar los bomberos de Betanzos refrigerando la zona.