Arde una nave de una empresa de maderas en Vigo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia trabajan en la extinción de un incendio que se inició este mediodía en una nave de una empresa de maderas en Vigo.

Según ha informado el 112 Galicia, el incendio se inició poco después del mediodía. A esa hora, la central de emergencias recibió la llamada de un particular que informaba de que ardía una nave de construcción de madera ubicada en el Camiño do Chan do Labrador, en Candeán.

Poco después, múltiples personas también se pusieron en contacto con el 112 desde distintos puntos de la ciudad para alertar de que observaban una columna de humo de color negro visible a larga distancia.

Al tener conocimiento, el 112 solicitó la intervención de los profesionales sanitarios, de los Bomberos de Vigo y de los agentes de la Policía Nacional. A su vez, fueron también informadas las autoridades medioambientales de la Xunta, la Policía Local y voluntarios de Protección Civil. En el punto también colaboran medios del distrito forestal de la zona.

Una persona tuvo que recibir asistencia sanitaria debido a una crisis de ansiedad, mientras que todos los trabajadores se encuentran en el exterior de las instalaciones.