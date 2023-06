Los arenales gallegos se preparan para empezar la temporada con plazas de socorristas sin cubrir: "Va a ser muy difícil"

Los bajos salarios y una temporada corta motiva la falta de profesionales, sobre todo en localidades de menos de 5.000 habitantes

El miércoles 21 de junio empezó el verano y los arenales gallegos se ponen a punto para comenzar una nueva temporada en la que muchos de ellos, con el servicio de socorrismo todavía cerrado, tendrán dificultades para conseguir cubrir todas las plazas de estos profesionales.

La presidenta de la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia, Nuria Rodríguez, apunta a Europa Press que actualmente hay muy pocas playas de Galicia con este servicio abierto de cara a esta temporada estival, por lo que conseguir socorristas "les va a generar un problema".

"Los socorristas se van a ir a donde les den más días de cotización, entonces cuando quieran abrir las playas nos vamos a volver a encontrar con un déficit importante de profesionales en los arenales", advierte Rodríguez.

Además, la responsable de la Federación remarca que "habrá playas que se queden sin socorristas" ya que "están empezando muy tarde la temporada y las playas que empezaban sobre el 15 o 20 de junio no van a empezar hasta el 1 de julio", explica.

Para poder paliar ese déficit, sobre todo de que los socorristas se vayan a otros puestos de más duración, Rodríguez subraya que una temporada de "cuatro meses sería lo ideal" al tiempo que recuerda que esas temporadas "las hubo en algún momento". "Ahora hay temporadas de mes y medio y la gente se dedica a otras profesiones antes que a ser socorrista", lamenta.

En esto coincide la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), consultada por Europa Press, que recuerda que "desde hace años, cuando llega la temporada del verano", los alcaldes informan sobre las dificultades que tienen en la contratación de socorristas.

Así, la entidad municipalista detecta que "es un problema común para todos los ayuntamientos", independientemente de su tipología, pero en los de menos de 5.000 habitantes son "los que resultan más afectados".

REDUCCIÓN DE LA FORMACIÓN

Ante el déficit de socorristas del pasado verano la Xunta, en mayo de este 2023, modificó el decreto del 2021 e incorporó tres nuevas formas de acceder a este registro de profesionales.

A esto se refiere la presidenta de la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia, que expone que esa falta de profesionales "no solo influye en la formación", sino que los ayuntamientos deben "hacer el esfuerzo de motivar esta profesión".

"Sabemos que necesitamos a los socorristas el día 15 de junio, hay que hacer las cosas con una previsión y este año no se está viendo esta repercusión del decreto", esgrime Rodríguez.

Además, remarca que "no son partidarios" de esa reducción de formación a los socorristas pero que es una demanda de los ayuntamientos e insiste en que "no es la formación la llave de que no haya socorristas en las playas".

Así, puntualiza que "tiene que ser mucho más motivante y estable, que haya un aumento de salarios" lo que ha tildado de "más importante".

La Fegamp también valora ese nuevo decreto y reconoce que la situación electoral en los ayuntamientos "puede que aplazase" las convocatorias de los procesos de selección, y que ahora se conocen distintas medidas económicas de apoyo a la contratación que "no terminan de resolver la carencia de contratación de socorristas, motivada por la corta temporada de trabajo y los bajos salarios".

PLAYAS SIN SOCORRISTAS EN A ILLA

Este año, la Comunidad gallega cuenta con 113 playas, pertenecientes a 34 municipios, con banderas azules. La provincia de Pontevedra contabiliza 58 banderas en las playas y seis en instalaciones portuarias.

Así, el municipio pontevedrés de A Illa de Arousa ya ha sufrido este año ese déficit de socorristas de cara al inicio de la temporada. El nuevo alcalde de la localidad, Luis Arosa, consultado por Europa Press, explica que durante los últimos días el consistorio anunció una oferta de empleo para contratar a seis socorristas, ya que la localidad tiene dos playas con bandera azul.

"Había 50 personas que estaban seleccionadas para su presentación y asistieron solo tres que fueron las elegidas. Por lo tanto, si se mantienen y no se van a otros ayuntamientos, en principio abriremos solo una playa", detalla Arosa.

Ahora el debate de elección será cuál de las dos playas, Area da Secada o O Bao, escogerán para ofrecer ese servicio a los bañistas ya que con ese número de profesionales "no pueden hacer la rotación en los dos arenales".

Para la Fegamp, es necesario que tras analizar cómo va resultar la temporada estival en este ámbito, se adopten medidas que "mejoren las condiciones laborales y que permitan a los ayuntamientos poder disponer de personal socorrista en todas las playas" que presten un "servicio de calidad que evite situaciones de riesgo desde la prevención".